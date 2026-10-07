Aligarh News: 20 अक्टूबर से 19 दिन बंद रहेगी ऊपरी गंगा नहर, 737 किमी नहरों की होगी सिल्ट सफाई
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:55 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:55 PM IST
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अलीगढ़। ऊपरी गंगा नहर की वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के चलते 20/21 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 7/8 नवंबर की मध्यरात्रि तक नहर बंद रहेगी। नहर बंदी की अवधि में सिंचाई विभाग जिले की 737 किलोमीटर लंबी नहरों की सिल्ट सफाई और अनुरक्षण कार्य कराएगा। विभाग का दावा है कि इससे आगामी सिंचाई सीजन में किसानों को बेहतर नहरी सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
अधिशासी अभियंता सिंचाई राजेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में करीब 450 किलोमीटर राजवाहों और 287 किलोमीटर माइनरों की सिल्ट सफाई प्रस्तावित है। नहर बंदी के दौरान इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा, जिससे नहरों में जलप्रवाह सुचारु बना रहे और पानी की क्षमता में सुधार हो।
नहरों की सफाई और मरम्मत से पानी के प्रवाह तथा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसका लाभ कोल, खैर, छर्रा, इगलास और अतरौली विधानसभा क्षेत्रों के किसानों को मिलने की उम्मीद है।
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अधिशासी अभियंता ने किसानों और जनप्रतिनिधियों से नहरों की सफाई व अनुरक्षण कार्य में विभागीय कर्मियों को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा कर जिले की नहरी सिंचाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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अधिशासी अभियंता सिंचाई राजेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में करीब 450 किलोमीटर राजवाहों और 287 किलोमीटर माइनरों की सिल्ट सफाई प्रस्तावित है। नहर बंदी के दौरान इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा, जिससे नहरों में जलप्रवाह सुचारु बना रहे और पानी की क्षमता में सुधार हो।
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नहरों की सफाई और मरम्मत से पानी के प्रवाह तथा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसका लाभ कोल, खैर, छर्रा, इगलास और अतरौली विधानसभा क्षेत्रों के किसानों को मिलने की उम्मीद है।
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अधिशासी अभियंता ने किसानों और जनप्रतिनिधियों से नहरों की सफाई व अनुरक्षण कार्य में विभागीय कर्मियों को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा कर जिले की नहरी सिंचाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।