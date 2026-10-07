Aligarh News: 20 अक्टूबर से 19 दिन बंद रहेगी ऊपरी गंगा नहर, 737 किमी नहरों की होगी सिल्ट सफाई

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अधिशासी अभियंता सिंचाई राजेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में करीब 450 किलोमीटर राजवाहों और 287 किलोमीटर माइनरों की सिल्ट सफाई प्रस्तावित है। नहर बंदी के दौरान इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा, जिससे नहरों में जलप्रवाह सुचारु बना रहे और पानी की क्षमता में सुधार हो।नहरों की सफाई और मरम्मत से पानी के प्रवाह तथा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसका लाभ कोल, खैर, छर्रा, इगलास और अतरौली विधानसभा क्षेत्रों के किसानों को मिलने की उम्मीद है।अधिशासी अभियंता ने किसानों और जनप्रतिनिधियों से नहरों की सफाई व अनुरक्षण कार्य में विभागीय कर्मियों को सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा कर जिले की नहरी सिंचाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।