Aligarh News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में चलाया सफाई अभियान

विज्ञापन



प्रदेश मंत्री यतेंद्र शर्मा ने खुद झाड़ू और फावड़ा थामकर परिसर की सफाई की। इससे कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ पूरे परिसर को स्वच्छ किया। उन्होंने कहा कि सेवा और राष्ट्र निर्माण भाजपा का मूल संकल्प है। स्वच्छता को केवल अभियान नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार बनाना चाहिए। सार्वजनिक स्थल स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉ. दीपक जैन ने स्टाफ के साथ यतेंद्र शर्मा का स्वागत किया। अभियान में अभिनाश तिवारी, मंडल अध्यक्ष आकाश सिंह, विक्रम सिंह, राजीव शर्मा, लालता प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विज्ञापन

भाजपा के सेवा सप्ताह अभियान के तहत रविवार को केएल जैन इंटर कॉलेज में वृहद सफाई अभियान चलाया गया। प्रदेश मंत्री एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी यतेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हुए अभियान में जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।