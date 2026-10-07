Aligarh News: चुनाव की मांग पर 17वें दिन छात्राओं ने संभाला मोर्चा

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यासिर बोले—चुनाव लेकर रहेंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक पैदल मार्च करूंगाअलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन बुधवार को 17वें दिन भी जारी रहा। डक प्वॉइंट पर चल रहे धरने में अब छात्राओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। छात्राओं ने प्रदर्शन में शामिल होकर छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की।एमए उर्दू के छात्र यासिर फहद 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग छात्रसंघ चुनाव की तारीख घोषित करने और चुनाव अधिकारी नियुक्त करने की है। एएमयू में 2018-19 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं।धरने को संबोधित करते हुए यासिर फहद ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने कहा, “चुनाव लेकर रहेंगे, भले ही इसके लिए मुझे दिल्ली तक पैदल मार्च करना पड़े।”