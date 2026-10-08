अलीगढ़: अपाटमेंट के अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची एडीए की टीम, छह मिनट हथौड़ा मारकर लौटी

भाजपा नेता भी पहुंचे

कार्रवाई की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता एवं पार्षद कुलदीप पांडे, वार्ड-78 के पार्षद गंगे पहलवान, पूर्व पार्षद मनीष वूल और सराफा कमेटी के महामंत्री अतुल सराफ समेत कई लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ कमेटी पदाधिकारियों के बिल्डर पक्ष के समर्थन में आने की भी चर्चा रही।



निवासियों ने सुनाया दर्द, बोले-छत पर जाने तक की मनाही

करीब 800 वर्गमीटर में बने तुलसी रेजिडेंसी अपार्टमेंट में 40 फ्लैट हैं। कार्रवाई के दौरान सोसाइटी के निवासियों में घबराहट का माहौल रहा। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि निवासी बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं। सोसाइटी अध्यक्ष राजीव राठी ने कहा कि करीब एक साल से बिल्डर सोसाइटी के रखरखाव का पैसा नहीं दे रहा है। पांचवीं मंजिल पर अवैध निर्माण को लेकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। निवासी रश्मि ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने छत पर अवैध निर्माण कर लिया है और वहां जाने नहीं दिया जाता। राजनाथ पांडेय ने कहा कि लोगों को पूरी जानकारी दिए बिना फ्लैट बेच दिए गए और बाद में छत पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया गया।



कार्रवाई के दौरान पैदा की गई भ्रम की स्थिति

मौके पर पहुंचे एक सराफा व्यापारी ने सोसाइटी के लोगों में यह कहकर भ्रम पैदा करने का प्रयास किया कि अगर निर्माण ध्वस्त होगा तो पूरे अपार्टमेंट का ही होगा। केवल पांचवें तल का नहीं होगा। इससे वहां रहने वाले निवासी घबरा गए। वह भ्रमित हो गए कि तोड़फोड़ की जद में उनका फ्लैट भी आ जाएगा। एडीए अधिकारियों ने साफ किया कि उनके दायरे में केवल पांचवें तल पर किया गया अवैध निर्माण है।