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Aligarh News: अनावश्यक चेन पुलिंग में अलीगढ़ 213 लोग गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 02:53 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:53 AM IST
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213 people arrested in Aligarh for unnecessary chain pulling
अलीगढ़ जंक्शन। - फोटो : Archive
ट्रेनों में अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज मंडल में जनवरी से सितंबर तक 2833 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 213 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
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उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि अनावश्यक चेन पुलिंग से ट्रेनों का संचालन प्रभावित होता है। इससे यात्रियों को भी परेशानी होती है। आरपीएफ विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों की पहचान कर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है।
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प्रयागराज मंडल में 437 गिरफ्तारियों के साथ कानपुर सेंट्रल पहले स्थान पर है। टूंडला में 275 और अलीगढ़ में 213 गिरफ्तारियां हुई हैं। तीसरे स्थान पर है।
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