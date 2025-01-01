फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Truck crashes into barrier on expressway while trying to avoid a car.

Agra News: एक्सप्रेस-वे पर कार को बचाने के प्रयास में बैरियर से टकराया ट्रक

Mon, 05 Oct 2026 01:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Truck crashes into barrier on expressway while trying to avoid a car.
फतेहाबाद फोटो। एक्सप्रेस वे पर लोहे के बैरियर से टकराया ट्रक
फतेहाबाद। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर रविवार को कार को साइड देते हुए दाल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर लोहे के क्रैश बैरियर से टकरा गया। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया। ट्रक चालक रिफाकत पुत्र मोहम्मद हाशिम, निवासी सउदिया थाना जायस, जिला अमेठी औरैया से उड़द की दाल लादकर दिल्ली जा रहा था। फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेस-वे पर किलोमीटर 36 के पास पहुंचा, तभी एक कार को साइड देते समय चालक का संतुलन बिगड़ गया। ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगे लोहे के बैरियर से जा टकराया। सूचना पर पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। बता दें कि मेंटेनेंस के चलते एक्सप्रेस-वे को वन-वे किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed