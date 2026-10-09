Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:10 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:10 AM IST
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धर्म-कर्म
साधना- श्री भक्तामर स्तोत्र संपुट महासाधना महावीर भवन, 29 न्यू राजा मंडी कॉलोनी में सुबह 9 बजे।
विदाई- जनकपुरी महोत्सव में स्वरूप भ्रमण व विदाई, जनक महल, भावना एस्टेट रोड पर शाम 7:30 बजे।
विमोचन- भक्ति वेव सर्व स्प्रेड सनातन की ओर से पोस्टर विमोचन, होटल पूनम प्लाजा, न्यू आगरा में दोपहर 3 बजे।
यात्रा- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर आमंत्रण यात्रा अग्रमिलन समिति की ओर से कर्मयोगी फाउंटेन, कर्मयोगी चौराहा से सुबह 8 बजे।
- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर आमंत्रण यात्रा सुरीति प्रचारिणी सभा की ओर से महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर, धूलियागंज से शाम 4 बजे।
उत्सव- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर महिला संगीत व मेहंदी उत्सव अतिथिवन, वाटरवर्क्स में दोपहर 2 बजे।
- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर मेहंदी उत्सव महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर में शाम 6:30 बजे।
प्रतियोगिता- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर श्रीअग्रवाल संघ की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताएं, बुर्जीवाला मंदिर, प्रताप नगर में दोपहर 3 बजे।
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अन्य
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता एमडी जैन इंटर कॉलेज सभागार, हरिपर्वत में सुबह 11 बजे।
समारोह- लघु उद्योग भारती की ओर से विश्वकर्मा जयंती व कौशल सम्मान समारोह होटल क्लार्क शिराज, ताज रोड पर शाम 7:30 बजे।
संगोष्ठी- जीएसटी व आयकर में एआई क्रांति पर संगोष्ठी, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, लोहामंडी में शाम 5 बजे।
सेवा- लायंस क्लब ऑ आगरा विशाल की ओर से सेवा पखवाड़ा एक पहल पाठशाला, दयालबाग में सुबह 10 बजे।
वितरण- कावेरी कौस्तुभ अपार्टमेंट जनकपुरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण व भोजन वितरण दोपहर 2 बजे।
-- -- --
विज्ञापन
साधना- श्री भक्तामर स्तोत्र संपुट महासाधना महावीर भवन, 29 न्यू राजा मंडी कॉलोनी में सुबह 9 बजे।
विदाई- जनकपुरी महोत्सव में स्वरूप भ्रमण व विदाई, जनक महल, भावना एस्टेट रोड पर शाम 7:30 बजे।
विमोचन- भक्ति वेव सर्व स्प्रेड सनातन की ओर से पोस्टर विमोचन, होटल पूनम प्लाजा, न्यू आगरा में दोपहर 3 बजे।
यात्रा- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर आमंत्रण यात्रा अग्रमिलन समिति की ओर से कर्मयोगी फाउंटेन, कर्मयोगी चौराहा से सुबह 8 बजे।
- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर आमंत्रण यात्रा सुरीति प्रचारिणी सभा की ओर से महाराजा अग्रसेन बाल मंदिर, धूलियागंज से शाम 4 बजे।
उत्सव- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर महिला संगीत व मेहंदी उत्सव अतिथिवन, वाटरवर्क्स में दोपहर 2 बजे।
- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर मेहंदी उत्सव महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर में शाम 6:30 बजे।
प्रतियोगिता- अग्रसेन जयंती महोत्सव पर श्रीअग्रवाल संघ की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताएं, बुर्जीवाला मंदिर, प्रताप नगर में दोपहर 3 बजे।
अन्य
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता एमडी जैन इंटर कॉलेज सभागार, हरिपर्वत में सुबह 11 बजे।
समारोह- लघु उद्योग भारती की ओर से विश्वकर्मा जयंती व कौशल सम्मान समारोह होटल क्लार्क शिराज, ताज रोड पर शाम 7:30 बजे।
संगोष्ठी- जीएसटी व आयकर में एआई क्रांति पर संगोष्ठी, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, लोहामंडी में शाम 5 बजे।
सेवा- लायंस क्लब ऑ आगरा विशाल की ओर से सेवा पखवाड़ा एक पहल पाठशाला, दयालबाग में सुबह 10 बजे।
वितरण- कावेरी कौस्तुभ अपार्टमेंट जनकपुरी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण व भोजन वितरण दोपहर 2 बजे।