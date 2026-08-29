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Agra News: युवाओं ने संभाली गांव में कीचड़ व नालियों की सफाई की कमान

Sat, 29 Aug 2026 02:07 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:07 AM IST
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The youth took charge of cleaning up the mud and drains in the village.
बरौली अहीर। गांव बुढ़ाना में कीचड़ एवं जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने अब स्वयं इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुख्य मार्ग पर दो से तीन फुट पानी भरा हुआ है जबकि नालियों की सफाई न होने से गलियों में गंदा पानी और कीचड़ पड़ा है। दर्जनों बार एडीओ, बीडीओ, सचिव, प्रधान से समस्या के हल कराने की मांग की लेकिल कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण निवासी लोकेश कुमार यादव ने बताया कि अब युवा इसकी कमान संभालेंगे। वे स्वयं इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक रविवार को सफाई करेंगे। इसके लिए युवाओं की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो सफाई व्यवस्था पर निगरानी रखेगी। सफाई का कार्य शुक्रवार से शुरू हो गया है।
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