Agra News: रसोई गैस के 75 हजार कनेक्शनों पर निलंबन की तलवार

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जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में करीब 75 हजार ऐसे एलपीजी उपभोक्ता हैं जिन्होंने अब तक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है। विभाग का कहना है कि फिलहाल एजेंसियों पर ई-केवाईसी की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध है लेकिन जैसे ही यह सेवा बंद होगी, बिना ई-केवाईसी वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन निलंबित कर दिया जाएगा और वे सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा सकेंगे। ई-केवाईसी के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य है। विज्ञापन

जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में करीब 75 हजार ऐसे एलपीजी उपभोक्ता हैं जिन्होंने अब तक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है। विभाग का कहना है कि फिलहाल एजेंसियों पर ई-केवाईसी की सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध है लेकिन जैसे ही यह सेवा बंद होगी, बिना ई-केवाईसी वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन निलंबित कर दिया जाएगा और वे सिलेंडर की बुकिंग नहीं करा सकेंगे। ई-केवाईसी के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य है।

आगरा। रसोई गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करने वाले जिले के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार एलपीजी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हालांकि, जिला पूर्ति विभाग ने साफ कर दिया है कि समय सीमा खत्म होते ही ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन तुरंत निलंबित कर दिए जाएंगे।