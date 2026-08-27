रक्षाबंधन से पहले बड़ी राहत: चीनी हो गई इतनी सस्ती, रेट सुनकर रह जाएंगे हैरान; आम लोगों को फिर भी नहीं फायदा

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आगरा शुगर एंड खंडसारी एसोसिएशन अध्यक्ष गिर्राज अग्रवाल के अनुसार थोक मंडी में इस समय चीनी का भाव 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। करीब 500 रुपये भाव टूटा है। इसके बावजूद फुटकर दुकानदार ग्राहकों से पुरानी दरें ही वसूल रहे हैं। आगरा व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि थोक बाजार में दाम गिरने के बाद भी परचून की दुकानों पर चीनी के दाम कम न होने से लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।कीमतों में अचानक आए इस उतार-चढ़ाव को लेकर थोक व्यापारियों ने चिंता जताई है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सट्टेबाजों की सक्रियता के कारण दामों में अस्थिरता का माहौल है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी नंद किशोर का कहना है कि चीनी गोदामों में रखे स्टॉक का साप्ताहिक सत्यापन किया जा रहा है। सबको पोर्टल पर स्टॉक फीड करना होगा फिर उसका मिलान होगा। उन्होंने कहा कि फुटकर और किराना दुकानों पर भी चीनी स्टॉक का सत्यापन होगा।