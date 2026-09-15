Agra News: फौजी अमित पचेरा का रणजी के लिए चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 15 Sep 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
आगरा। ब्रज की माटी से निकलने वाली क्रिकेट प्रतिभाओं की फेहरिस्त में अब एक और नाम राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हो गया है। मथुरा के प्रतिभाशाली क्रिकेटर और भारतीय थल सेना में सेवारत अमित पचेरा का चयन रणजी ट्रॉफी 2026-27 के लिए सर्विसेज की टीम में हुआ है। कोच हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि अमित पचेरा ने आगरा में ही क्रिकेट के गुर सीखे हैं। सेना की कठोर दिनचर्या के बीच क्रिकेट का जुनून और अनवरत अभ्यास उन्हें इस मंच तक ले आया है।
विज्ञापन