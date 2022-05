{"_id":"62774d765655c5121412dc34","slug":"rto-enforcement-teams-challan-31-school-vehicles-in-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा: तपती दोपहरी में स्कूल बस से सड़क पर उतार दिए बच्चे, आरटीओ की जांच पर अभिभावकों ने जताई आपत्ति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Updated Sun, 08 May 2022