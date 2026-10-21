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आगरा में नमकीन गोदाम में लगी भीषण आग: तुलसी नगर में मची अफरातफरी, धुएं का गुबार देख दहशत में आए लोग

Wed, 21 Oct 2026 06:39 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 21 Oct 2026 06:39 PM IST
सार

आगरा में बुधवार को एक नमकीन गोदाम में भीषण आग लग गई। लपटों को देख क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। दमकल ने माैके पर पहुंच लपटों पर काबू पाया। 

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Major fire breaks out at namkeen warehouse in Agra
नमकीन गोदाम में लगी आग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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आगरा मोहल्ला तुलसी नगर में नमकीन के गोदाम में बुधवार शाम को भीषण आग लग गई। लपटों को देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंच गई। आगे बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया।
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रामवीर निवासी करीमनगर, पक्की सराय के घर में नमकीन का गोदाम था। इसमें बुधवार को आग लग गई। काले धुएं का गुबार और लपटों को देख लोग दहशत में आ गए। माैके पर पहुंची दमकलों ने लपटों पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं है। आग में घर के अंदर का सामान जल गया है।
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