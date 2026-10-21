आगरा में नमकीन गोदाम में लगी भीषण आग: तुलसी नगर में मची अफरातफरी, धुएं का गुबार देख दहशत में आए लोग
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 21 Oct 2026 06:39 PM IST
सार
आगरा में बुधवार को एक नमकीन गोदाम में भीषण आग लग गई। लपटों को देख क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। दमकल ने माैके पर पहुंच लपटों पर काबू पाया।
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विस्तार
आगरा मोहल्ला तुलसी नगर में नमकीन के गोदाम में बुधवार शाम को भीषण आग लग गई। लपटों को देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंच गई। आगे बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया।
रामवीर निवासी करीमनगर, पक्की सराय के घर में नमकीन का गोदाम था। इसमें बुधवार को आग लग गई। काले धुएं का गुबार और लपटों को देख लोग दहशत में आ गए। माैके पर पहुंची दमकलों ने लपटों पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं है। आग में घर के अंदर का सामान जल गया है।
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रामवीर निवासी करीमनगर, पक्की सराय के घर में नमकीन का गोदाम था। इसमें बुधवार को आग लग गई। काले धुएं का गुबार और लपटों को देख लोग दहशत में आ गए। माैके पर पहुंची दमकलों ने लपटों पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं है। आग में घर के अंदर का सामान जल गया है।
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