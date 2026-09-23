Agra News: राधा-कृष्ण की भक्ति में डूबे श्रोता

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बाह। धोबई और जरार के बीच स्टेट हाईवे किनारे स्थित हनुमान मंदिर पर मंगलवार रात भजन संध्या की महफिल जमी। छमम छमम बाजे देखो राधे की पैजनिया, नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया भजन पर श्रोता भक्ति में डूब गए। अपनी गायकी की छाप छोड़ने वाले गायकों एवं संगीतकारों को सम्मानित किया गया। भोर तक जमी भजन संध्या में नंदेश्वर महाराज, शिवशंकर, विनोद सिंह, सुरेंद्र सिंह, अरुण पाराशर, वीरेंद्र सिंह ने अनूठे आयोजन को जमकर सराहा। बुढ़वा मंगल के अवसर पर दिन में सुंदर कांड का पाठ हुआ था।