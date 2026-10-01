आगरा विवि: कैंपस में लॉ कॉलेज की बिल्डिंग तैयार, बीसीआई की मंजूरी का इंतजार; बीएएलएलबी-एलएलबी में अटके प्रवेश

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विश्वविद्यालय कैंपस में विधि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पिछले सत्र से प्रयास कर रहा है। सत्र 2025-26 में भी बीएएलएलबी और एलएलबी के संचालन के लिए बीसीआई को अनुमोदन का आवेदन भेजा गया था। अनुमति नहीं मिलने के बाद विश्वविद्यालय ने इस सत्र में फिर बीसीआई से अनुमति मांगी। सुल्तानगंज कैंपस में सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन की नई बिल्डिंग तैयार है। विश्वविद्यालय को उम्मीद थी कि बिल्डिंग तैयार होने और बीसीआई की औपचारिक अनुमति मिलने के बाद इस सत्र से कैंपस में पढ़ाई शुरू हो जाएगी।विधि संकाय कोऑर्डिनेटर प्रो. राजीव वर्मा ने बताया कि अभी बीसीआई से किसी तरह की अनुमति नहीं मिली है। इससे इस सत्र में बीएएलएलबी और एलएलबी में प्रवेश नहीं ले पाए हैं। विश्वविद्यालय अनुमति के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।