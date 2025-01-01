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Agra News: खेरागढ़ में चेकिंग अभियान, 38 बिजली चोरों पर हुई कार्रवाई

Mon, 05 Oct 2026 12:52 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:52 AM IST
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Inspection drive in Kheragarh; action taken against 38 electricity thieves.
फोटो 4खेरागढ़ विद्युत विभाग की टीम चेकिंग अभियान के दौरान जांच करते हुए
खेरागढ़। विद्युत वितरण खंड खेरागढ़ में बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को बिजली विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने सुबह की छापेमारी की। इस दौरान 38 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।
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एसडीओ अरविंद कुमार ने बताया कि टीम ने खेरागढ़ थाना क्षेत्र के अधिक नुकसान वाले फीडरों और गांवों को निशाना बनाया। कस्बा की सुंदर कॉलोनी, नई तहसील के सामने, नगला उदैया और भिलावली जैसे इलाकों में गहन जांच की गई। घरों और अन्य परिसरों की बारीकी से पड़ताल की गई। जांच के दौरान कई स्थानों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। इस अभियान में जेई विकास विश्वकर्मा, जेई विजय कुमार सहित कई विद्युतकर्मी मौजूद रहे। एसडीओ अरविंद कुमार ने बताया कि ऐसे प्रयास बिजली के नुकसान को कम करने में सहायक हैं।
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