अवैध वेंडर का आरपीएफ को चैलेंज: छह महीने में 1438 पर कार्रवाई, फिर भी नहीं लग रही लगाम; जानें वजह

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हालांकि आगरा रेल मंडल में पिछले छह महीनों के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 1,438 अनधिकृत वेंडरों को पकड़ने का दावा किया है। उनसे 4,45,640 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। यह आंकड़े और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा व खानपान की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी, चेकिंग और विशेष अभियानों के बावजूद अवैध वेंडरों का बेखौफ घूमना व्यवस्था की पोल खोलता है। यात्रियों को यह पता नहीं होता कि वे जो सामान खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है और बेचने वाला वास्तव में कौन है।आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ऑपरेशन दूसरा नाम से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें रेलवे परिसर और चलती ट्रेनों में बिना अनुमति सामान बेचने वालों पर कार्रवाई की जाती है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील भी की है कि वे केवल अधिकृत वेंडरों से ही सामान खरीदें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बिना लाइसेंस वाले वेंडर के दिखने पर तुरंत आरपीएफ को सूचना दें।