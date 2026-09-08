एसएन मेडिकल कॉलेज: किडनी ट्रांसप्लांट की पहली सफलता, दो मरीजों को मिला नया हौसला

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प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि 22 अगस्त को सिकंदराराऊ के महेंद्र कुशवाहा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। इनको पत्नी मीना ने किडनी दी थी। इलाज के बाद दोनों की हालत ठीक है। जांच रिपोर्ट भी सामान्य आई हैं। इसके बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी महीने एसजीपीजीआई की टीम आएगी, जिसमें अगले मरीज का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। किडनी रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. अपूर्व जैन ने बताया कि अभी तक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 15 मरीजों का पंजीकरण हो गया है। इनका चरणबद्ध ऑपरेशन किया जाएगा। इसी महीने दो मरीजों के ट्रांसप्लांट की उम्मीद है। विज्ञापन

प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि 22 अगस्त को सिकंदराराऊ के महेंद्र कुशवाहा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। इनको पत्नी मीना ने किडनी दी थी। इलाज के बाद दोनों की हालत ठीक है। जांच रिपोर्ट भी सामान्य आई हैं। इसके बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी महीने एसजीपीजीआई की टीम आएगी, जिसमें अगले मरीज का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। किडनी रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. अपूर्व जैन ने बताया कि अभी तक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 15 मरीजों का पंजीकरण हो गया है। इनका चरणबद्ध ऑपरेशन किया जाएगा। इसी महीने दो मरीजों के ट्रांसप्लांट की उम्मीद है।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा है। मरीज को डिस्चार्ज कर दिया है। इन्होंने डॉक्टरों का आभार जताया है। वहीं एसएन में इस सफलता के बाद अन्य लोगों को भी हौसला मिला है और दो मरीजों के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फाइल तैयार हो गई है। इस महीने के अंत में एसजीपीजीआई लखनऊ की टीम की देखरेख में ट्रांसप्लांट किया जाएगा।