Agra News: छात्राओं ने पुलिसकर्मियों और छात्रों की कलाई पर बांधी राखी
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:53 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:53 AM IST
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फतेहपुर सीकरी/बाह। स्कूल-काॅलेजों और थानों में बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन का उत्सव मनाया गया। छात्राओं ने पुलिस कर्मियों और छात्रों की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई। वहीं छात्राओं ने राखी और मेहंदी प्रतियोगिता में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया।
उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडी मिर्जा खां की छात्राओं ने फतेहपुर सीकरी थाने पहुंचकर थानाध्यक्ष आनंदवीर सिंह, एसएसआई विपिन कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। पुलिसकर्मियों ने भी छात्राओं को स्नेह और आशीर्वाद देते हुए उनकी सुरक्षा तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय की ओर से अजीता सिंह, सीता वर्मा, पदम रावत, जिगनेश कहरवार, विराट कहरवार, सत्य प्रकाश राजपूत, अनिल कहरवार और विपिन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। उधर, पीएमश्री विद्यालय बाह में हुई मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं अंशिका, मुस्कान, आरुषि, मोहिनी, चेतना, राधिका, लीशा, रागनी, हिमांशी, प्रतिज्ञा, खुशबू, पायल, रीता, श्यामवती ने अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। प्रधानाध्यापक अशोक कुमार, सविता ने उन्हें पुरस्कृत किया।
विक्रमपुर में सोनम, मुस्कान व दिव्यांशी रहीं विजेता
वहीं, बिक्रमपुर के कॉलेज में हुई मेहंदी प्रतियोगिता में सोनम प्रथम, मुस्कान द्वितीय, दिव्यांशी तृतीय रही। प्रधानाचार्य ब्रजेश सिंह, विमलेश कुमार ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। मंगदपुर में छात्राओं कल्पना, छाया, जान्हवी, दुर्गेश्वरी, भावना, दीक्षा, पूजा ने राखी बनाई। पूजा का थाल सजाया और छात्राें की कलाई पर राखी बांधी। बदले में छात्रों ने पैर छू कर उनका आशीर्वाद लिया। शिक्षिका रीता भदौरिया, ममता श्रीवास्तव ने छात्रों के बीच भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता की सराहना कर उनको प्रोत्साहित किया।
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उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडी मिर्जा खां की छात्राओं ने फतेहपुर सीकरी थाने पहुंचकर थानाध्यक्ष आनंदवीर सिंह, एसएसआई विपिन कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर मिठाई खिलाई। पुलिसकर्मियों ने भी छात्राओं को स्नेह और आशीर्वाद देते हुए उनकी सुरक्षा तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय की ओर से अजीता सिंह, सीता वर्मा, पदम रावत, जिगनेश कहरवार, विराट कहरवार, सत्य प्रकाश राजपूत, अनिल कहरवार और विपिन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। उधर, पीएमश्री विद्यालय बाह में हुई मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं अंशिका, मुस्कान, आरुषि, मोहिनी, चेतना, राधिका, लीशा, रागनी, हिमांशी, प्रतिज्ञा, खुशबू, पायल, रीता, श्यामवती ने अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। प्रधानाध्यापक अशोक कुमार, सविता ने उन्हें पुरस्कृत किया।
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विक्रमपुर में सोनम, मुस्कान व दिव्यांशी रहीं विजेता
वहीं, बिक्रमपुर के कॉलेज में हुई मेहंदी प्रतियोगिता में सोनम प्रथम, मुस्कान द्वितीय, दिव्यांशी तृतीय रही। प्रधानाचार्य ब्रजेश सिंह, विमलेश कुमार ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। मंगदपुर में छात्राओं कल्पना, छाया, जान्हवी, दुर्गेश्वरी, भावना, दीक्षा, पूजा ने राखी बनाई। पूजा का थाल सजाया और छात्राें की कलाई पर राखी बांधी। बदले में छात्रों ने पैर छू कर उनका आशीर्वाद लिया। शिक्षिका रीता भदौरिया, ममता श्रीवास्तव ने छात्रों के बीच भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता की सराहना कर उनको प्रोत्साहित किया।
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