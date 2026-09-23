Agra News: पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का किया सम्मान

विज्ञापन

फतेहाबाद। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय आगरा की ओर से बुधवार को तहसील फतेहाबाद में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर माताओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोल्जर बोर्ड आगरा के कैप्टन सुनील कुमार और हवलदार सुदेश चंद यादव ने कर्नल नरोत्तम दत्ता, कैप्टन सरनाम सिंह और हवलदार तर्जन सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं वीर नारियों में मोहनपुर की संतो देवी, नौगामा की कुंतो देवी और धनाैला कला की लक्ष्मी देवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कैप्टन राजेश्वर सिंह गुर्जर, सूबेदार अरविंद सिंह, सूबेदार राजभान सिंह, होमेश्वर दयाल, राजन सिंह, रघुराज सिंह, मोहर सिंह, सत्यभान सिंह, रामलखन सिंह, विनोद सिंह, राकेश सिंह, रामवीर सिंह मौजूद रहे।