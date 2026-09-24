Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
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धर्म-कर्म
उत्सव- 14वें गणेश उत्सव का आयोजन, दयालबाग स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर, बीरी सिंह इंटर कॉलेज के पास, रात 8 बजे।
महाआरती- साईं सेवा मित्र मंडल की ओर से गणेश महोत्सव में 501 दीपों की महाआरती का आयोजन, डिफेंस एस्टेट, ग्वालियर रोड, शाम 7 बजे।
छप्पन भोग- राधा-कृष्ण मंदिर में गणपति बप्पा को छप्पन भोग का आयोजन, पंचवटी कॉलोनी, ताजनगरी, शाम 6:30 बजे।
ध्यान शिविर- दशलक्षण पर्व पर मुनि श्री समत्व सागर के सानिध्य में भक्ति ध्यान शिविर, निर्मल सेवा सदन, रकाबगंज थाना के पीछे, छीपीटोला, सुबह 7 बजे से 10 बजे।
पूजन- दशलक्षण पर्व के नौवें दिन उत्तम आकिंचन्य पर अभिषेक व पूजन का आयोजन, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर-7, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा, सुबह 7 बजे।
- दशलक्षण महापर्व के नौवें दिन जैन समाज की ओर से उत्तम अकिंचन धर्म की आराधना, श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गुदड़ी मंसूर खां, सुबह 10 बजे।
- दशलक्षण महापर्व के नौवें दिन उत्तम अकिंचन धर्म की आराधना, श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, मोतीलाल नेहरू रोड, सुबह 9 बजे।
फूलबंगला- पंचम गणेश महोत्सव में फूलबंगला दर्शन व महाआरती, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड, शाम 7 बजे।
बैठक- श्रीकृष्ण लीला समिति की ओर से श्री कृष्णलीला महोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा और बैठक का आयोजन, अतिथिवन, वाटरवर्क्स, सुबह 11:45 बजे।
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स्वास्थ्य
बैठक- रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से पदाधिकारियों की बैठक, मंगलम बैंक्वेट हॉल सौ फुटा रोड अवधपुरी बोदला दोपहर 2 बजे।
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शिक्षा
प्रशिक्षण- यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के तत्वावधान में विभिन्न राज्यों से आए कैडेट का हवाई कूदान प्रशिक्षण, एएटीएस ब्रीफिंग हॉल मैदान, सुबह 10:30 बजे।
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बैठक- गणेशराम नगर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में होने जा रहे राष्ट्रगान से पूर्व बैठक का आयोजन, सुबह 10 बजे।
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खेल
प्रतियोगिता- 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय मंडलीय बालक-बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता, श्री केदार नाथ सेकसरिया इंटर कॉलेज, बेलनगंज, दोपहर 1 बजे।
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अन्य
सीधी बात- जैन युवा मिलन के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद नवीन जैन के साथ सीधी बात कार्यक्रम, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, डी-ब्लॉक, कमला नगर, रात 8:30 बजे।
कार्यशाला- शीरोज हैंगआउट व मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन टीम की ओर से वर्कशॉप व सांस्कृतिक संध्या, शीरोज हैंगआउट, फतेहाबाद रोड, शाम 6 बजे।
-- -- ---
विज्ञापन
उत्सव- 14वें गणेश उत्सव का आयोजन, दयालबाग स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर, बीरी सिंह इंटर कॉलेज के पास, रात 8 बजे।
महाआरती- साईं सेवा मित्र मंडल की ओर से गणेश महोत्सव में 501 दीपों की महाआरती का आयोजन, डिफेंस एस्टेट, ग्वालियर रोड, शाम 7 बजे।
छप्पन भोग- राधा-कृष्ण मंदिर में गणपति बप्पा को छप्पन भोग का आयोजन, पंचवटी कॉलोनी, ताजनगरी, शाम 6:30 बजे।
ध्यान शिविर- दशलक्षण पर्व पर मुनि श्री समत्व सागर के सानिध्य में भक्ति ध्यान शिविर, निर्मल सेवा सदन, रकाबगंज थाना के पीछे, छीपीटोला, सुबह 7 बजे से 10 बजे।
पूजन- दशलक्षण पर्व के नौवें दिन उत्तम आकिंचन्य पर अभिषेक व पूजन का आयोजन, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर-7, आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा, सुबह 7 बजे।
विज्ञापन
- दशलक्षण महापर्व के नौवें दिन जैन समाज की ओर से उत्तम अकिंचन धर्म की आराधना, श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गुदड़ी मंसूर खां, सुबह 10 बजे।
- दशलक्षण महापर्व के नौवें दिन उत्तम अकिंचन धर्म की आराधना, श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, मोतीलाल नेहरू रोड, सुबह 9 बजे।
फूलबंगला- पंचम गणेश महोत्सव में फूलबंगला दर्शन व महाआरती, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड, शाम 7 बजे।
बैठक- श्रीकृष्ण लीला समिति की ओर से श्री कृष्णलीला महोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा और बैठक का आयोजन, अतिथिवन, वाटरवर्क्स, सुबह 11:45 बजे।
स्वास्थ्य
बैठक- रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से पदाधिकारियों की बैठक, मंगलम बैंक्वेट हॉल सौ फुटा रोड अवधपुरी बोदला दोपहर 2 बजे।
शिक्षा
प्रशिक्षण- यूपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के तत्वावधान में विभिन्न राज्यों से आए कैडेट का हवाई कूदान प्रशिक्षण, एएटीएस ब्रीफिंग हॉल मैदान, सुबह 10:30 बजे।
विज्ञापन
बैठक- गणेशराम नगर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में होने जा रहे राष्ट्रगान से पूर्व बैठक का आयोजन, सुबह 10 बजे।
खेल
प्रतियोगिता- 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय मंडलीय बालक-बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता, श्री केदार नाथ सेकसरिया इंटर कॉलेज, बेलनगंज, दोपहर 1 बजे।
अन्य
सीधी बात- जैन युवा मिलन के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद नवीन जैन के साथ सीधी बात कार्यक्रम, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, डी-ब्लॉक, कमला नगर, रात 8:30 बजे।
कार्यशाला- शीरोज हैंगआउट व मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन टीम की ओर से वर्कशॉप व सांस्कृतिक संध्या, शीरोज हैंगआउट, फतेहाबाद रोड, शाम 6 बजे।