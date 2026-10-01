सराफा के चालबाज कर्मचारी: भरोसा जीतकर तिजोरी पर हाथ साफ, 45.58 लाख का सोना-चांदी और नकदी ले उड़े

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शाहगंज के सराफा बाजार में स्टेट बैंक काॅलोनी निवासी वकुल प्रकाश वर्मा की जय प्रकाश ज्वेलर्स नाम से दुकान है। वकुल ने बताया कि उनकी दुकान में धनौली के अजीजपुर क्षेत्र की तुलसी कुंज कॉलोनी निवासी शिवा ठाकुर चार वर्ष से और धनौली के विकासनगर की चंद्र विहार कॉलोनी निवासी आलोक कुमार डेढ़ वर्ष से काम कर रहे थे। दोनों ने विश्वास जीतकर धोखा दे दिया। उन्होंने तिजोरी से सोना, चांदी और नकदी निकालने-रखने की जिम्मेदारी दोनों को दे दी थी। विज्ञापन





एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि कारोबारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। मामले में जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शाहगंज के सराफा बाजार में स्टेट बैंक काॅलोनी निवासी वकुल प्रकाश वर्मा की जय प्रकाश ज्वेलर्स नाम से दुकान है। वकुल ने बताया कि उनकी दुकान में धनौली के अजीजपुर क्षेत्र की तुलसी कुंज कॉलोनी निवासी शिवा ठाकुर चार वर्ष से और धनौली के विकासनगर की चंद्र विहार कॉलोनी निवासी आलोक कुमार डेढ़ वर्ष से काम कर रहे थे। दोनों ने विश्वास जीतकर धोखा दे दिया। उन्होंने तिजोरी से सोना, चांदी और नकदी निकालने-रखने की जिम्मेदारी दोनों को दे दी थी।एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि कारोबारी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों कर्मचारियों के खिलाफ साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। मामले में जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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आगरा के शाहगंज के सराफा बाजार में कारोबारी के साथ कई वर्ष तक कार्य कर दो कर्मचारियों ने उनका भरोसा जीत लिया। इसके बाद कई बार में 38.58 लाख का सोना, चांदी और सात लाख रुपये नकद चुरा लिए। सीसीटीवी और माल के मिलान में मामला खुला तो आरोपी मुकर गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। शिकायत पर थाना शाहगंज में प्राथमिकी दर्ज की गई है।