Agra News: रात में मुकुंदीपुरा के तालाब से बाहर निकला मगरमच्छ
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:29 PM IST
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बाह। मुकुंदीपुरा के तालाब में 28 अगस्त को मगरमच्छ दिखा था। रास्ते और गांव के बीच स्थित तालाब में मगरमच्छ को पकड़ने के लिए 4 दिन से वन विभाग की टीम डेरा डाले हुए है। पानी खाली कराने के लिए वन विभाग की टीम ने एसडीएम बाह विनोद कुमार को पत्र लिखा था, मंगलवार को पंपसेट से तालाब खाली कराने को ट्रैक्टर पहुंचा था, लेकिन बारिश की वजह से तालाब खाली नहीं हो सका।
वन विभाग की टीम मगरमच्छ के रेस्क्यू को तालाब पर डेरा डाले है। बाह के रेंजर अमित कुमार ने बताया सोमवार रात थोड़ी देर के लिए मगरमच्छ तालाब से बाहर आया था। बारिश की वजह से तालाब खाली नहीं कराया जा सका है। मंगलवार रात मगरमच्छ के तालाब से बाहर निकलने की स्थिति में रेस्क्यू के लिए विशेषज्ञों की टीम मुस्तैद रहेगी। लोगों को तालाब से दूरी बनाए रखने को लगातार जागरूक किया जा रहा है।
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वन विभाग की टीम मगरमच्छ के रेस्क्यू को तालाब पर डेरा डाले है। बाह के रेंजर अमित कुमार ने बताया सोमवार रात थोड़ी देर के लिए मगरमच्छ तालाब से बाहर आया था। बारिश की वजह से तालाब खाली नहीं कराया जा सका है। मंगलवार रात मगरमच्छ के तालाब से बाहर निकलने की स्थिति में रेस्क्यू के लिए विशेषज्ञों की टीम मुस्तैद रहेगी। लोगों को तालाब से दूरी बनाए रखने को लगातार जागरूक किया जा रहा है।
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