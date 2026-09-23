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Agra News: नशा मुक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण की रील बनाई, पोस्टर में भी रचनात्मकता दिखाई

Wed, 23 Sep 2026 11:15 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:15 PM IST
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Created a reel on de-addiction and environmental conservation, and also displayed creativity in the posters.
बाह: भदावर पीजी कॉलेज बाह में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन
बाह। भदावर पीजी कॉलेज बाह के राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को अपनी डिजिटल रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। वैष्णवी, निशू, अन्नू, आरती ने 30 से 60 सेकेंड की सामाजिक सरोकार, स्वच्छता, नशा मुक्ति, देश भक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर रील बना कर विजेता का गौरव हासिल किया। बुधवार को पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र-छात्राओं ने सेवा संकल्प के तहत अपनी भावनाओं को आकार देकर संजना, अपूर्वा, खुशी विजेता बनी।
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विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए प्राचार्य प्रो. महेन्द्र कुमार ने छात्र-छात्राओं की डिजिटल रचनात्मकता को सराहा। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया जन-जागरूकता का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने युवाओं का अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करने का आह्वान किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनुज कुमार ने छात्र-छात्राओं को डिजिटल रचनात्मकता के टिप्स दिए। इस दौरान डॉ. दिग्विजय नाथ यादव, डॉ. सतीश यादव, डॉ. राहुल पचौरी, डॉ. कोमल आदि रहे।
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