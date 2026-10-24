आगरा: योगा के लिए शुद्ध वातावरण और बोटिंग का आनंद, जंगल थीम पर बनेगा पिकनिक स्पॉट; यहां तैयार हो रहा नगर वन

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खंदारी रोड पर नगला बूढ़ी क्षेत्र में वन विभाग की 50 हेक्टेयर भूमि पर जंगल थीम पर इस पिकनिक स्पॉट का निर्माण तेजी से चल रहा है। शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच समय बिताने के शौकीन लोगों के लिए यह जगह एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। परिसर में बच्चों के लिए विशेष चिल्ड्रन पार्क, विभिन्न प्रकार के झूले और टहलने के लिए खूबसूरत नेचर ट्रेल तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही, भू-जल संरक्षण को बढ़ावा देने और सैलानियों को बोटिंग का आनंद देने के लिए एक कृत्रिम झील-तालाब का निर्माण भी किया गया है, जहां बोटिंग का लुत्फ भी लिया जा सकेगा।फिटनेस प्रेमियों के लिए ओपन जिम और मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान हेतु विशेष योग हट बनाई जा रही हैं। ऊंचाई से पूरे जंगल और हरियाली के नजारे को निहारने के लिए एक आकर्षक वाच टॉवर भी स्थापित किया गया है, आगंतुकों की सुविधा के लिए कैंटीन और क्षेत्र का भव्य प्रवेश द्वार भी जंगल थीम पर ही तैयार किया जा रहा है।नगर वन को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि यहां पर्यावरण और जैव विविधता पर विशेष ध्यान देते हुए तितली और मधुमक्खी के अलावा 20 से अधिक जीव-जंतुओं और पक्षियों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग पॉकेट तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर शोध कार्य भी होंगे और क्षेत्र में भारी मात्रा में पेड़-पौधे लगाकर एक घना वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।वन संरक्षक आगरा संभाग डॉ. अनिल कुमार पटेल ने बताया कि नगर वन को पिकनिक स्पॉट की तरह विकसित कर रहे हैं। यहां कई तरह की पौधे, जीव-जंतु भी होंगे। खेलने, योग-ध्यान की सुविधा होगी। बोटिंग भी कर सकेंगे। शहर के बीच में बनने से लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। इसमें परिवार के साथ भी लुत्फ उठा सकेंगे। इसका विकास चरणबद्ध किया जा रहा है।