ट्रेड शो में छाया आगरा का पेठा: पान और चॉकलेट फ्लेवर ने जीता दिल, चार दिन में 10 लाख की बिक्री का अनुमान

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25 से 29 सितंबर तक चले ट्रेड शो में आगरा के व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। जहां पेठे के स्टॉलों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। पारंपरिक स्वाद से इतर किए गए नए प्रयोगों ने आगंतुकों को लुभाया। युवाओं और बच्चों के बीच जहां चॉकलेट पेठे का जबरदस्त क्रेज दिखा, वहीं पान फ्लेवर ने भी स्वाद के शौकीनों का दिल जीत लिया। ओडीओपी का विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण इस उत्पाद की मांग में भारी उछाल दर्ज किया गया।ट्रेड शो में स्टॉल लगाने वाले शहीद भगत सिंह पेठा कुटीर उद्योग समिति अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि पेठे किए गए नवाचार पूरी तरह सफल साबित हुए हैं। महज चार दिन में लाखों की बिक्री हुई। ऐसे ट्रेड शो स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा और लाभदायक मंच उपलब्ध करा रहे हैं। इस शो में आगरा के कई मशहूर पेठा ब्रांड्स ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए थे। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार का कहना है कि पेठा के निर्यात की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। पेठा आगरा की पहचान है।