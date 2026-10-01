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ट्रेड शो में छाया आगरा का पेठा: पान और चॉकलेट फ्लेवर ने जीता दिल, चार दिन में 10 लाख की बिक्री का अनुमान

Thu, 01 Oct 2026 10:30 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 01 Oct 2026 10:30 AM IST
सार

नोएडा में हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आगरा के पेठे ने खरीदारों को खूब आकर्षित किया और चार दिन में करीब 10 लाख रुपये की बिक्री का अनुमान है। पान और चॉकलेट पेठे की सबसे ज्यादा मांग रही, जबकि केसर पेठा भी लोगों की पसंद बना।
 

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Agra's Petha Wins Hearts at International Trade Show, Sales Estimated at Rs 10 Lakh in Four Days
पेठा- - फोटो : AI

विस्तार
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नोएडा में हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आगरा के पेठे ने जबरदस्त मिठास घोली। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) और एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना में शामिल इस इकलौते उत्पाद ने खरीदारों को इतना आकर्षित किया कि महज चार दिन के भीतर करीब 10 लाख रुपये की बिक्री का अनुमान है। प्रदर्शनी में यूं तो पान और चॉकलेट पेठे की खासी मांग रही लेकिन केसर पेठा भी लोगों की पसंद बनकर उभरा।
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25 से 29 सितंबर तक चले ट्रेड शो में आगरा के व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। जहां पेठे के स्टॉलों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। पारंपरिक स्वाद से इतर किए गए नए प्रयोगों ने आगंतुकों को लुभाया। युवाओं और बच्चों के बीच जहां चॉकलेट पेठे का जबरदस्त क्रेज दिखा, वहीं पान फ्लेवर ने भी स्वाद के शौकीनों का दिल जीत लिया। ओडीओपी का विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण इस उत्पाद की मांग में भारी उछाल दर्ज किया गया।
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ट्रेड शो में स्टॉल लगाने वाले शहीद भगत सिंह पेठा कुटीर उद्योग समिति अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि पेठे किए गए नवाचार पूरी तरह सफल साबित हुए हैं। महज चार दिन में लाखों की बिक्री हुई। ऐसे ट्रेड शो स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा और लाभदायक मंच उपलब्ध करा रहे हैं। इस शो में आगरा के कई मशहूर पेठा ब्रांड्स ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए थे। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार का कहना है कि पेठा के निर्यात की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। पेठा आगरा की पहचान है।
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