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Agra News: दो पक्षों में मारपीट, 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Fri, 09 Oct 2026 03:15 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:15 AM IST
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agra news marpit 15 booked
फतेहपुर सीकरी। थाना क्षेत्र के गांव चुरियारी में 1 अक्तूबर की रात बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पहले पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिंकू, मुन्नेंद्र, जितिन, फौजी, अजीत, दीपक, अरुण, हिमांशु और लोहरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि इन्होंने घर में घुसकर मारपीट की।
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वहीं, दूसरे पक्ष के जितिन पुत्र शिवराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खेत से लौट रहा था, तभी बच्चों की बात पर विवाद हो गया। आरोप है कि रिंकू ने लाठी से हमला किया, जिससे जितिन के हाथ की 2 उंगलियों और दीपक के सिर में गंभीर चोट आई। इस तहरीर पर रिंकू, लोकेश, सुनील, शिवा, राजू और कपूर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। संवाद
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दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

— शैलेंद्र सिंह, एसीपी
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