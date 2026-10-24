ट्रेन से उतरें और सीधे पकड़ें मेट्रो: आगरा कैंट पर बनेगा फुट ओवरब्रिज, यात्रियों को इस झंझट से मिलेगी मुक्ति

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इस व्यवस्था का मॉडल भुवनेश्वर में आयोजित 19वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित किया गया। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) के स्टॉल पर आगरा कैंट स्टेशन की प्रस्तावित कनेक्टिविटी प्रमुख आकर्षण रही। यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि 23 से 25 अक्तूबर तक आयोजित सम्मेलन में परिवहन के अलग-अलग साधनों को जोड़ने पर जोर दिया गया है। इस दौरान प्रबंध निदेशक सुशील कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।फुट ओवरब्रिज से रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म जुड़ने पर यात्रियों को मेट्रो पकड़ने के लिए बाहर जाने और सड़क पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी। खासकर दूसरे शहरों से ट्रेन के जरिये आगरा आने वाले यात्री रेलवे स्टेशन से मेट्रो के जरिये आगे का सफर कर सकेंगे।