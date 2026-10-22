यूपी: मां की मौत, घर में मातम के बीच बवाल; पुरानी रंजिश में बेटे और परिवार को पीटा

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चीलगढ़, औलिया रोड निवासी पिंटू सोनकर ने पड़ोसियों पर पत्नी, बहन और भाई की पिटाई करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बताया कि वह फिलहाल टोडापुर, नई दिल्ली में रहता है। 19 अक्तूबर को दोपहर करीब एक बजे उसे मां की मौत की सूचना मिली। इसके बाद वह पत्नी पिंकी और दोनों बच्चों के साथ रात करीब 11 बजे आगरा पहुंचे।आरोप है कि 20 अक्तूबर को सुबह करीब 10 बजे घर के सामने पुरानी रंजिश में पड़ोसी गोलू, मुकेश उर्फ गंजा, शिवा और कुछ अज्ञात लोगों ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर उनकी और परिवार की पिटाई की। इसके बाद धमकी देते हुए आरोपी भाग गए। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से बात की जा रही है। आरोपों की जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।