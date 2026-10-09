यूपी: वृद्धा के हाथों से उतरवाईं चूड़ियां, कपड़े में लेपटकर लौटाईं; पोटली खोली तो उड़ गए बुजुर्ग महिला के होश

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एसीआर रेजीडेंसी, सिकंदरा निवासी बीना दिनकर ने बताया कि लाइनपार फिरोजाबाद निवासी उनकी 76 वर्षीय मां भगवान देवी 6 अक्तूबर की सुबह 8:30 बजे टूंडला से आगरा के लिए बस में सवार हुई थीं। 9:40 बजे भगवान टॉकीज पर पहुंच गईं। बस से उतरने के बाद तुलसी सिनेमा के पास आराम करने के लिए बैठ गईं। तभी एक युवक आया और पास आकर बैठ गया। वह घर-परिवार के बारे में बातें करने लगा।तभी दूसरा युवक भी आ गया। दोनों ने वृद्धा को बातों में उलझा लिया। उनसे 30 हजार रुपये ले लिए और 3.75 लाख रुपये कीमत की चूड़ियां उतरवा लीं। कपड़े की पोटली वृद्धा के बैग में रख दी और दोनों चले गए।टप्पेबाजों के जाने के कुछ देर बाद भगवान देवी ने पोटली खोली तो उसमें एक प्लास्टिक की प्लेट और 500 रुपये निकले। उस पर गोल्ड लिखा हुआ था। इसे देखकर भगवान देवी सन्न रही गईं और बेटी को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद बीना मौके पर पहुंचीं और मां के साथ थाने जाकर शिकायत की। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।