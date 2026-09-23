Agra News: प्राइवेट क्लीनिक पर एसीएमओ का छापा, आईजीआरएस की शिकायत पर कार्रवाई
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:31 PM IST
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बाह। बिजौली में संचालित क्लीनिक की आईजीआरएस पर की गई शिकायत पर बुधवार को एसीएमओ डॉ. धर्मेश श्रीवास्तव ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान क्लीनिक पर मरीज तो थे, लेकिन कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं था। लिहाजा क्लीनिक को सील कर दिया है। शिकायत में इटावा में नियुक्त आयुष चिकित्सक डॉ. एसके वर्मा की क्लीनिक होने का आरोप लगाया गया है।
एसीएमओ ने बताया कि शिकायत पर क्लीनिक की जांच की गई है। क्लीनिक खुला था, मरीज भी थे, लेकिन कोई चिकित्सक या अन्य स्टाफ नहीं मिला। नतीजतन क्लीनिक को सील कर नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में डॉ. एसके वर्मा ने बताया क्लीनिक डॉ. अजीत के नाम पर पंजीकृत है। उनका कोई सरोकार नहीं है। आईजीआरएस पर पुरानी शिकायत पर जांच की गई है। एसीएमओ के छापेमारी की भनक लगते ही बाह क्षेत्र के झोलाछाप अपने अस्पताल बंद कर भूमिगत हो गए।
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एसीएमओ ने बताया कि शिकायत पर क्लीनिक की जांच की गई है। क्लीनिक खुला था, मरीज भी थे, लेकिन कोई चिकित्सक या अन्य स्टाफ नहीं मिला। नतीजतन क्लीनिक को सील कर नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में डॉ. एसके वर्मा ने बताया क्लीनिक डॉ. अजीत के नाम पर पंजीकृत है। उनका कोई सरोकार नहीं है। आईजीआरएस पर पुरानी शिकायत पर जांच की गई है। एसीएमओ के छापेमारी की भनक लगते ही बाह क्षेत्र के झोलाछाप अपने अस्पताल बंद कर भूमिगत हो गए।
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