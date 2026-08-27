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योजना के तहत फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में बैमन-टीकरी, कचौरा-बिजलीघर, कचौरा-अछनेरा-फरह, लोहकोरा-सिकंदरा रजवाह, रसूलपुर-सहता, सरसा-मलिकपुर, फतेहपुर सीकरी रजवाह-गढ़ीमा मंदिर और जोताना-मंदिर मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। वहीं, बाह विधानसभा में पिनाहट-विजयगढ़ी से गोपालपुर दयाछापुरा, चौगांहदार से बाह कैंजरा, करनपुरा-चौकीनपुरा, रेहा चकोरई-जगतपुरा, बुढ़ियापुरा तथा बिठौली से गुलाब की गढ़ी तक सड़कें बनेंगी। इसी तरह खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अमरपुरा से राजस्थान बॉर्डर, नगला संथाल, नगला उदैया, मेवली बांध से नगला खोखलिया-शाहपुर, खेरिया से नयापुरा और कटरा-नगला हरलाल मार्ग शामिल हैं।इसके अलावा फतेहाबाद विधानसभा में भदोरा, वरना माई, मुसेपुरा, पिंडशी नगला शादी रोड, पक्कापुरा-दुहारी, बड़ोबरा कला, रिहावली, वरना तावली और पल्टूपुरा से विभिन्न गढ़ियों तक मार्ग बनाए जाएंगे। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भांडई-नगला दौलतिया, कुंडौल-कबीस से ललवारा, अडूपुरा से सबला समोगर, मिडाकुर-सकतपुर, गामरी सैयद, कबीस-सबखेड़ा, बुदाना-करमना तल्फी और अजीजपुर के संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य होगा। सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल मजबूत होने से आम ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने से गांवों में विकास और रोजगार की नई संभावनाएं भी तेजी से बढ़ेंगी।