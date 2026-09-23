Agra News: जाहरवीर बाबा आश्रम से पीतल के 20 घंटे चोरी
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:50 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:50 PM IST
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किरावली। थाना किरावली क्षेत्र के गांव खेड़ा बाकंदा स्थित जाहरवीर बाबा आश्रम से मंगलवार रात चोर 51 किलो वजनी घंटा समेत करीब 20 छोटे घंटे चोरी कर ले गए। देवस्थल पर चोरी की दूसरी घटना होने से श्रद्धालुओं में रोष है। ग्राम प्रधान बदन सिंह की ओर से थाना किरावली में दी गई तहरीर के अनुसार, मंगलवार रात आश्रम में लगे घंटे चोर ले गए। ग्रामीण बबलू शर्मा, लोकेश चौधरी, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश डागुर ने उक्त आश्रम से एक वर्ष पूर्व भी चोरी हुई थी। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया घटना के संबंध में तहरीर मिली है। मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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