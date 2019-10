त्योहारी सीजन में फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं आप, ऑनलाइन शॉपिंग में रखें इन बातों का ख्याल

{"_id":"5d9af84e8ebc3e93c315a3eb","slug":"you-can-be-a-victim-of-fraud-during-the-festive-season-keep-these-things-in-mind-in-online-shopping","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0924\u094d\u092f\u094b\u0939\u093e\u0930\u0940 \u0938\u0940\u091c\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u094d\u0930\u0949\u0921 \u0915\u0947 \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0906\u092a, \u0911\u0928\u0932\u093e\u0907\u0928 \u0936\u0949\u092a\u093f\u0902\u0917 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0916\u0947\u0902 \u0907\u0928 \u092c\u093e\u0924\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0916\u094d\u092f\u093e\u0932","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"\u091f\u093f\u092a\u094d\u0938 \u090f\u0902\u0921 \u091f\u094d\u0930\u093f\u0915\u094d\u0938","slug":"tip-of-the-day"}}

त्योहार के मौसम तमाम ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर ऑफर्स आते हैं और इस सेल में लोग जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इसी सेल का इंतजार हैकर्स करते हैं। ऐसे में यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। आइए जानते हैं ऑनलाइन खरीदारी में आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है।

ऑफर्स पर रहती है चोरों की नजर एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा साइबर अटैक नवंबर-दिसंबर में हुए है। साल 2018 में हर माह 4,800 वेबसाइट पर साइबर अटैक हुए हैं जिनके जरिए लोगों की निजी जानकारी चुराई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 33 फीसदी हमले नवंबर-दिसंबर में हुए। हैकर्स त्योहारी सीजन का इंतजार करते हैं क्योंकि इस दौरान तमाम होटल्स और कंपनियां आकर्षक ऑफर्स देती हैं। ऐसे में छुट्टियों के लिए लोग टिकट बुक करते हैं तो हैकर्स को मौका मिल जाता है।

साइबर चोर कैसे करते हैं अटैक हैकर्स नामी वेबसाइट से मिलती-जुलती वेबसाइट बनाते हैं और विज्ञापन के जरिए गूगल पर सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसे में जब आप किसी साइट के बारे में सर्च करते हैं तो नकली साइट का लिंक आपको पहले मिलता है। जैसे ही आप नकली साइट पर क्रेडिट-कार्ड का डाटा साझा करते हैं तो तुरंत हैकर्स आपका खाता खाली कर देते हैं।ई-कॉमर्स साइट पर भुगतान के दौरान कार्ड का डाटा चुराते हैं। हैकर्स छोटी कंपनियों को सबसे ज्यादा शिकार बनाते हैं, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी मजबूत नहीं होती है।

बचने का क्या है तरीका यदि वेबसाइट के यूआरएल में सिक्योर मोड (https) में नहीं है तो वहां से शॉपिंग ना करें। किसी के द्वारा भेजे गए लिंक से शॉपिंग ना करें। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट (सार्वजनिक वाई-फाई) से खरीदारी और किसी प्रकार की लेन-देन ना करें। शॉपिंग साइट की स्पेलिंग जांच करें। कैश ऑन डिलिवरी चुनें।

You can be a victim of fraud during the festive season, keep these things in mind in online shopping :