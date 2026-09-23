टेक टिप्स: क्या फोन में दो सिम लगाने से जल्दी खत्म होती है बैटरी, 5G नेटवर्क पर जल्दी होता है डिस्चार्ज? जानें

क्या आपका स्मार्टफोन भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है? कई यूजर्स को लगता है कि फोन में दो सिम लगाने या 5G नेटवर्क इस्तेमाल करने से बैटरी तेजी से खत्म होती है। आइए जानते हैं फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होने की क्या वजह हो सकती है और आप अपने फोन का बैटरी बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं।

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स्मार्टफोन यूजर्स को अक्सर बैटरी जल्दी खत्म होने की शिकायत रहती है। कई यूजर्स एक सिम को कॉल के लिए जबकि दूसरे को डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फोन में दो सिम एक्टिव रखने से बैटरी ज्यादा खर्च होती है? वहीं, 5G आने के बाद एक और सवाल हमेशा पूछा जाता है कि क्या 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क पर ज्यादा बैटरी खर्च होती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं...

फोन में दो सिम से बैटरी पर कितना असर?

देखा जाए तो, दो फोन में दूसरा सिम एक्टिव होने पर बैटरी की खपत एक सिम के मुकाबले कुछ बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने लगेगी। डुअल-सिम फोन में दोनों नेटवर्क से कनेक्शन बनाए रखने के लिए फोन का मॉडम और रेडियो सिस्टम लगातार काम करते हैं।

इसका असर खासतौर पर तब ज्यादा दिखाई दे सकता है, जब दोनों सिम के नेटवर्क सिग्नल कमजोर हों। ऐसी स्थिति में फोन बार-बार बेहतर सिग्नल खोजता है, जिससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। अगर दोनों सिम में नेटवर्क मजबूत है और फोन का इस्तेमाल सामान्य है, तो बैटरी पर इसका असर आमतौर पर नॉर्मल ही रहता है।

क्या 5G पर बैटरी ज्यादा खर्च होती है?

यह मामला थोड़ा अलग है। 5G हमेशा 4G से ज्यादा बैटरी खर्च करे, ऐसा जरूरी नहीं है। 5G नेटवर्क पर फोन की बैटरी खपत डिवाइस के मॉडम, नेटवर्क कवरेज, बैंड और इस्तेमाल किए जा रहे 5G कनेक्शन पर निर्भर करती है।

शुरुआती दौर के 5G फोन में 5G कनेक्शन बनाए रखने के दौरान 4G की तुलना में ज्यादा पावर इस्तेमाल होने की समस्या देखी गई थी। लेकिन नए स्मार्टफोन और ज्यादा बेहतर 5G मॉडम इस मामले में पहले से ज्यादा एफिशिएंट हैं।

हालांकि, अगर 5G सिग्नल कमजोर है और फोन लगातार 5G नेटवर्क सर्च करता है या 4G और 5G के बीच स्विच करता है, तो बैटरी का खपत नॉर्मल से ज्यादा हो सकती है।

कमजोर नेटवर्क है विलेन

फोन की बैटरी के लिए सिर्फ सिम की संख्या या 5G को जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा। कई मामलों में कमजोर नेटवर्क सिग्नल बैटरी ज्यादा तेजी से खत्म करने की वजह बन सकता है। ऐसे में फोन बेहतर सिग्नल पाने के लिए लगातार नेटवर्क स्कैन और कनेक्शन मैनेज करता रहता है। खासकर बेसमेंट, लिफ्ट, मेट्रो या ऐसी जगहों पर जहां नेटवर्क कमजोर रहता है, बैटरी ड्रेन ज्यादा महसूस हो सकता है।

बैटरी बचाने के लिए क्या करें?

अगर किसी इलाके में 5G सिग्नल कमजोर है और आपको हाई-स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो 4G पर स्विच करना मददगार हो सकता है। इसी तरह जिस सिम की जरूरत नहीं है, उसे टेंपरेरी रूप से बंद करने से भी थोड़ी बैटरी बचाई जा सकती है। इसके अलावा फोन में स्क्रीन ब्राइटनेस को कम रखकर और लोकेशन को ऑफ करने से भी बैटरी बचाई जा सकती है। इसके अलावा, हॉटस्पॉट जैसे फीचर्स की जरूरत न होने पर उसे बंद कर बैटरी की खपत को कम किया जा सकता है। बैकग्राउंड एप्स को मैनेज करके भी फोन का बैटरी बैकअप बढ़ाया जा सकता है।