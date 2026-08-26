टेक टिप्स: फोनपे, जीपे और पेटीएम की पेमेंट हिस्ट्री एक जगह देखें, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये आसान तरीका

अगर आप PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे अलग-अलग UPI एप से भुगतान करते हैं, तो हर एप की हिस्ट्री अलग-अलग देखना झंझट भरा हो सकता है। एक आसान तरीका अपनाकर आप कई UPI लेनदेन की जानकारी एक ही जगह देख सकते हैं।

आज के समय में UPI भुगतान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कई लोग सुविधा के हिसाब से अलग-अलग एप का इस्तेमाल करते हैं। कभी PhonePe से भुगतान होता है, तो कभी Google Pay या Paytm से। ऐसे में महीने के अंत में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कुल कितने और कब-कब भुगतान किए गए।

लेकिन इसके लिए हर UPI एप की हिस्ट्री अलग-अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। एक प्रक्रिया के जरिए अलग-अलग UPI एप से किए गए लेनदेन की जानकारी एक जगह देखी जा सकती है।

विज्ञापन

Paytm से शुरू करें प्रक्रिया

इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में Paytm एप खोलें। अब प्रोफाइल फोटो पर टैप करके UPI & Payment Settings में जाएं। यहां नीचे स्क्रॉल करने पर UPI Help का विकल्प मिलेगा। इस पर टैप करें।

इसके बाद आपको ब्राउजर के जरिए संबंधित NPCI पेज पर भेजा जा सकता है। यहां अपनी UPI ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा पूरा करें। इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें।

बैंक खाते की जानकारी करनी होगी दर्ज