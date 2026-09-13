यूट्यूब से मुश्किल होगी कमाई: 2027 से व्यूज नहीं, ये चीज होगी ज्यादा जरूरी; क्रिएटर्स के लिए क्या-क्या बदलेगा?

यूट्यूब एक फरवरी 2027 से मॉनेटाइजेशन नियमों को बदलने जा रहा है। नए नियम क्रिएटर्स की कमाई का पूरा खेल बदल सकते हैं। जानिए नए साल से क्या बदलाव होंगे और यूट्यूब पर अब सिर्फ अधिक व्यूज लाना ही कमाई की गारंटी क्यों नहीं दे सकता।

Youtube Monetization Policy 2027: यूट्यूब से कमाई करने वाले क्रिएटर्स के लिए आने वाला समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्लेटफॉर्म मॉनेटाइजेशन के नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है। अब सिर्फ ज्यादा व्यूज जुटाना कमाई के लिए काफी नहीं होगा, बल्कि यह भी मायने रखेगा कि वीडियो किस तरह के दर्शक देख रहे हैं और उसमें कितनी मौलिकता है।

क्या होंगे मॉनिटाइजेशन के नए नियम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 फरवरी 2027 से यूट्यूब नए चैनलों के लिए विज्ञापन से कमाई की शर्तों को कड़ा करने वाला है। बताया जा रहा है कि यूट्यूब मौजूदा 4,000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स को बढ़ाकर 8,000 घंटे कर सकता है।

शॉर्ट्स के मामले में भी व्यूज टार्गेट को बढ़ाकर दो गुना किया जा सकता है। अभी शॉर्ट्स से पैसे कमाने के लिए 1 करोड़ व्यूज लाने की जरूरत होती है, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ किया जा सकता है। इस बदलाव का सीधा असर उन नए क्रिएटर्स पर पड़ सकता है, जो तेजी से चैनल खड़ा करके एडसेंस से कमाई शुरू करने की जद्दोजहद में लगे हैं।

लाखों व्यूज लाने पर भी कम कमाई क्यों?

यूट्यूब पर व्यूज की संख्या और कमाई के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है, इसका उदाहरण फेसलेस चैनलों के आंकड़ों से सामने आता है। एक हिंदी मोरल स्टोरी चैनल के करीब 89 फीसदी दर्शक भारत से हैं। एक वीडियो पर 6.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिलने के बावजूद चैनल की मासिक कमाई करीब 36 डॉलर बताई गई है, यानी लगभग 3,000 रुपये।

वहीं, एक अंग्रेजी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन चैनल के 42.7 फीसदी दर्शक अमेरिका से हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह चैनल हर महीने करीब 4,447 डॉलर यानी लगभग 3.7 लाख रुपये कमा रहा है। दोनों मामलों में सबसे बड़ा अंतर सिर्फ व्यूज का नहीं, बल्कि दर्शकों की लोकेशन का भी है। इससे पता चलता है कि हर व्यू की कमाई एक जैसी नहीं होती।

सही दर्शक क्यों हैं ज्यादा जरूरी? यूट्यूब की कमाई में दर्शकों की लोकेशन और उस बाजार में विज्ञापन की मांग अहम भूमिका निभाती है। इसी वजह से एक ही संख्या में व्यूज हासिल करने वाले दो चैनलों की कमाई में बड़ा अंतर हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय दर्शक कम महत्वपूर्ण हैं। बल्कि क्रिएटर्स के लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि उनका कंटेंट किस ऑडियंस तक पहुंच रहा है और उस ऑडियंस के लिए वीडियो कितना उपयोगी है। यानी अब रणनीति सिर्फ ज्यादा व्यूज लाने तक सीमित रखने के बजाय सही ऑडियंस तक पहुंचने की हो सकती है।

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फेसलेस चैनलों पर क्यों आएगी आफत?

बिना चेहरा दिखाए वीडियो बनाने वाले चैनल लंबे समय से लोकप्रिय हैं, लेकिन ऐसे कंटेंट को लेकर यूट्यूब की जांच सख्त होती जा रही है। सिर्फ इंटरनेट से स्टॉक फुटेज उठाना, उसके ऊपर सामान्य स्क्रिप्ट लगाना और एआई आवाज जोड़कर वीडियो तैयार करना मॉनेटाइजेशन के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

यूट्यूब की रियूज्ड कंटेंट नीति ऐसे कंटेंट को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत बताती है। क्रिएटर्स के लिए इसका मतलब साफ है कि वीडियो में अपनी रिसर्च, कमेंट्री, कहानी या कोई ऐसी वैल्यू जोड़नी होगी जो उसे सामान्य कॉपी-पेस्ट कंटेंट से अलग बनाए।

एआई से बनी वीडियो पर क्या बदलेंगे नियम? एआई टूल्स ने वीडियो बनाने का काम काफी आसान कर दिया है। स्क्रिप्ट, आवाज, विजुअल और एडिटिंग तक के कई हिस्से अब तेजी से तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन यही सुविधा एक चुनौती भी बन रही है। अगर हजारों चैनल एक जैसी स्क्रिप्ट, आवाज और विजुअल के साथ लगभग समान वीडियो बनाने लगें, तो कंटेंट की मौलिकता सवालों के घेरे में आ सकती है। इसलिए एआई का इस्तेमाल समय बचाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन पूरा कंटेंट सिर्फ ऑटोमेशन पर छोड़ देना क्रिएटर्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

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सिर्फ एडसेंस पर निर्भर रहना पड़ेगा भारी

मॉनेटाइजेशन की शर्तें सख्त होने के बीच क्रिएटर्स के लिए कमाई के दूसरे रास्ते तैयार करना भी जरूरी होता जा रहा है। सफल क्रिएटर्स आमतौर पर विज्ञापन के अलावा ब्रांड स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, पेड प्रमोशन और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं।

इस मॉडल का फायदा यह है कि चैनल की कमाई सिर्फ यूट्यूब विज्ञापनों पर निर्भर नहीं रहती। खासकर ऐसे क्रिएटर्स के लिए यह रणनीति ज्यादा उपयोगी हो सकती है जिनके पास किसी खास विषय से जुड़ी मजबूत और भरोसेमंद ऑडियंस है।

वायरल वीडियो बनाना भी नकाफी