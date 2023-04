Xiaomi ने बुजुर्गों को दी बड़ी सुविधा, शाओमी की टीम घर आकर करेगी नए फोन का सेटअप, डाटा ट्रांसफर

यदि आप भी अपने घर पर बुजुर्गों के फोन के नए फोन को सेटअप या डाटा ट्रांसफर को लेकर लेकर परेशान रहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। Xiaomi ने अब होम मोबाइल सर्विस की सुविधा पेश की है। अब देश के सभी बुजुर्ग के नए शाओमी फोन का सेटअप उनके पर ही शाओमी की टीम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए शाओमी ने व्हाट्सएप नंबर और कस्टमर सपोर्ट नंबर जारी किया है।

Our elders have done so much for us



We at @XiaomiIndia are saying thanks to them with a unique service that supports them in setting up their new #Xiaomi phone, transfer data, setup social media accounts etc, all from the comfort of their home #XiaomiCares #NoMiWithouYou 🙏 pic.twitter.com/cCJKlgeS1r