Twitter का यह फीचर जल्द होगा बंद: कुछ दिन पहले ही हुआ था लॉन्च, यूजर हो गए थे परेशान

माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter के नए मालिक एलन मस्क प्लेटफॉर्म पर कई सारे बदलाव कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में Twitter में फॉर यू (For You) नाम से एक फीचर आया है जिसमें आपकी टाइमलाइन दिखती है। इस फीचर की लॉन्चिंग के बाद से ही लोग शिकायत कर रहे हैं। अब एलन मस्क ने कहा है कि यह फीचर जल्द बंद किया जाएगा। फिलहाल फॉर यू फीचर डिफॉल्ट है लेकिन आने वाले समय में यह डिफॉल्ट रूप से नहीं दिखेगा। एलन मस्क ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।

Next Twitter update will remember whether you were on For You (ie recommended), Following or list you made & stop switching you back to recommended tweets