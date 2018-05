Apple का iPhone X साल 2018 की पहली तिमाही में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। इस फोन की डिमांड भी काफी है जिसके कारण इस फोन की कालाबाजारी भी हो रही है।

Custom officers seized 100 Apple iPhone X from valued at Rs 85,61,169, from passenger at Delhi's Indira Gandhi International airport; Passenger arrested, further investigation is underway. pic.twitter.com/ieWDnov4HR