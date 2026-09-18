सिएटल में 'आइडियाज4इंडिया' फोरम: 40 से ज्यादा सीईओ एक मंच पर आए, भारत-अमेरिका टेक साझेदारी पर हुआ मंथन

सिएटल में भारतीय मूल के 40 से ज्यादा टेक सीईओ और सीटीओ एक मंच पर जुटे। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला ने भारत-सिएटल तकनीकी रिश्तों की सराहना की। चर्चा में एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक, डेटा सेंटर, स्किलिंग और भारत-अमेरिका सहयोग के नए अवसर सामने आए।

भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने की कोशिशों के बीच माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने सिएटल के टेक समुदाय और भारत के बीच मजबूत होते रिश्तों की सराहना की है। सिएटल में आयोजित 'आइडियाज4इंडिया' फोरम में उन्होंने कहा कि करीब 35 वर्षों में इस शहर का टेक इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है और अब उसका भारत के साथ जुड़ाव भी मजबूत हो रहा है।

40 से ज्यादा भारतीय मूल के टेक लीडर्स जुटे

17 सितंबर को सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस विशेष फोरम का आयोजन किया। कार्यक्रम में ग्रेटर सिएटल और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट क्षेत्र के 40 से ज्यादा भारतीय मूल के सीईओ और सीटीओ शामिल हुए। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड, एयरोस्पेस और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों से जुड़े तकनीकी नेता शामिल थे।

सत्य नडेला इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सिएटल के टेक समुदाय के विकास को करीब से देखने का अनुभव साझा किया और भारत के साथ बढ़ते तकनीकी संबंधों पर खुशी जताई।

एआई को लेकर क्या बोले सत्य नडेला?

नडेला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ऐसी सामान्य तकनीक बताया, जिसका फायदा तभी व्यापक रूप से दिखाई देगा, जब इसका इस्तेमाल अलग-अलग देशों, समुदायों और उद्योगों तक पहुंचे। फोरम में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण, क्वांटम रिसर्च, स्किलिंग और उन्नत विनिर्माण जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कार्यक्रम में भारतीय मूल के टेक लीडर्स की भागीदारी का स्वागत किया। उन्होंने भारत-अमेरिका तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय पक्ष ने यह भी दोहराया कि भारत का एआई मिशन समावेशिता, खुलेपन, संप्रभुता, व्यापक पहुंच, सुरक्षा और भरोसे जैसे सिद्धांतों पर आधारित रहेगा।

माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के बड़े निवेश

यह फोरम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में बड़े निवेश की घोषणाएं कर चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2026 से 2029 के बीच भारत में 17.5 अरब डॉलर निवेश करने की योजना घोषित की है। इसका फोकस क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और परिचालन विस्तार पर है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार यह एशिया में उसका अब तक का सबसे बड़ा निवेश है।

अमेजन ने भी 2026 से 2030 के बीच भारत में कुल 48 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। इसमें एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ मुंबई और हैदराबाद में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाना शामिल है।

भारत-अमेरिका टेक पार्टनरशिप का नया प्लेटफॉर्म

'आइडियाज4इंडिया' फोरम का आयोजन पहली बार सिएटल में किया गया। भारतीय वाणिज्य दूतावास के मुताबिक, इसे भविष्य में भी भारत-अमेरिका तकनीकी सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित किया जा सकता है।

यह पहल भारत-अमेरिका ट्रस्ट पहल से भी जुड़ी है, जिसके तहत एआई, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, दूरसंचार और जैवप्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के नवाचार तंत्र को जोड़ने और संयुक्त विकास तथा उत्पादन को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है।

दिवंगत टेक लीडर्स को दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम की शुरुआत सिएटल के दो भारतीय मूल के टेक नेताओं समीर बोडस और एस. सोमसेगर की स्मृति में एक मिनट के मौन के साथ हुई। दोनों का सिएटल के टेक इकोसिस्टम और भारतीय मूल के स्टार्टअप्स को समर्थन देने में योगदान याद किया गया। यूएसबी-सी तकनीक के आविष्कारक अजय भट्ट भी इस चर्चा में शामिल हुए।

सिएटल में हुआ यह संवाद ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी साझेदारी का दायरा एआई और क्लाउड से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत विनिर्माण तक पहुंच रहा है।