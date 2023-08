Twitter पोस्ट के कारण गई नौकरी! एलन मस्क करेंगे आपकी मदद, केस लड़ने का पैसा भी देंगे

एक्स (पहले ट्विटर) के मालिक एलन मस्क लगातार अपनी घोषणाओं से चौंका रहे हैं। अब मस्क ने एक और चौंकाने वाली घोषणा की है। अब अरबपति एलन मस्क ने घोषणा की है कि एक्स अब उन लोगों की कानूनी लागतों को कवर करेगा, जिनके साथ प्लेटफॉर्म पर उनकी गतिविधियों के कारण कंपनी से उन्हें बर्खास्त किया गया है या उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है।

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.