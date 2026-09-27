रेडमी 17सी 5जी: भारत में लॉन्च डेट हुई कंफर्म; सामने आई स्क्रीन, कैमरा और बैटरी की पूरी डिटेल

नीतीश कुमार
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीनीतीश कुमार
Sun, 27 Sep 2026 05:04 PM IST
सार

रेडमी 17C 5G भारत में 1 अक्टूबर को दस्तक देने वाला है। फोन में 6.9 इंच की 120Hz स्क्रीन, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी मिलेगी। हालांकि कीमत अभी सामने नहीं आई है, ऐसे में इसकी टक्कर पुराने रेडमी 15C से होगी।

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रेडमी 17सी 5जी - फोटो : शाओमी

    विस्तार
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    चीनी टेक दिग्गज रेडमी भारतीय बाजार में एक बार फिर तहलका मचाने की तैयारी कर चुकी है। कंपनी का बजट स्मार्टफोन Redmi 17C 5G आने वाले 1 अक्टूबर को भारत में दस्तक देगा। यह हैंडसेट उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प साबित होने वाला है जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन, दमदार बैटरी और 5G कनेक्टिविटी का आनंद लेना चाहते हैं। इसे अगस्त में ग्लोबल मार्केट में पहले ही उतारा जा चुका है और अब भारतीय संस्करण भी बिल्कुल उसी डिजाइन व खूबियों के साथ लॉन्च होने जा रहा है।

    प्रीमियम डिजाइन और आकर्षक कलर्स

    इस नए डिवाइस का लुक इसके बजट के हिसाब से काफी प्रीमियम रखा गया है। फोन के पिछले हिस्से पर एक फ्लैट पैनल दिया गया है जिसके किनारे हल्के घुमावदार हैं। बैक पैनल के ऊपरी बायीं तरफ एक आयताकार कैमरा आइलैंड मौजूद है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस और एलईडी फ्लैश बेहतरीन तरीके से सेट किए गए हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए इसे डार्क नाइट, पर्पल डॉन और कॉफी ब्रू जैसे तीन शानदार कलर्स में पेश किया जाएगा। इनमें से 'कॉफी ब्रू' वेरिएंट लेदर जैसे टेक्सचर के साथ आता है, जो इसे पकड़ने में एक अलग ही प्रीमियम अहसास देता है, जबकि बाकी दोनों कलर्स में स्मूथ फिनिश देखने को मिलेगी।

    कीमत और स्टोरेज विकल्प

    फिलहाल रेडमी इंडिया ने इसकी आधिकारिक कीमत या रैम वेरिएंट्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, सिंगापुर के मार्केट में इसके 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 279 सिंगापुर डॉलर (लगभग 21,000 रुपये) रखी गई है। भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसे काफी आक्रामक कीमत पर उतारेगी। यह डिवाइस पिछले साल आए Redmi 15C 5G का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे यूजर्स की तरफ से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था।

    डिस्प्ले और शानदार खूबियां

    Redmi 17C 5G में 6.9 इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz के अल्ट्रा-स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इस स्क्रीन में 810 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिससे तेज धूप में भी डिस्प्ले आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा 'वेट टच टेक्नोलॉजी 2.0' का सपोर्ट भी शामिल है, जिससे गीले या पसीने वाले हाथों से भी स्क्रीन बिल्कुल सटीक काम करेगी। आंखों की सुरक्षा के लिए इसे TUV रीनलैंड सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है।

    प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और कैमरा

    परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। यह प्रोसेसर रोजमर्रा के कामों और हल्की गेमिंग के लिए काफी सक्षम माना जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 पर आधारित हाइपरओएस 3 (HyperOS 3) पर काम करता है, जो यूजर्स को बिल्कुल नया और स्मूथ इंटरफेस देगा। फोटोग्राफी के लिए पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और आगे की तरफ वीडियो कॉलिंग व सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का लेंस मौजूद है।

    बैटरी बैकअप और अन्य कनेक्टिविटी फीचर्स

    इस हैंडसेट की सबसे बड़ी खूबी इसकी 6,000mAh की बैटरी है, जो 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। शाओमी का दावा है कि एक हजार बार फुल चार्ज होने के बाद भी इसकी बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत से ज्यादा बनी रहेगी। इसके अलावा डिवाइस में IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का हेडफोन जैक, एनएफसी और ब्लूटूथ 5.4 जैसी सभी जरूरी सुविधाएं दी गई हैं। बेहतर ऑडियो अनुभव के लिए इसमें 200 प्रतिशत वॉल्यूम बूस्ट फीचर भी जोड़ा गया है। कुल मिलाकर यह फोन एंट्री-लेवल 5G सेगमेंट के ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त पैकेज साबित हो सकता है।

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