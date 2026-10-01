एक्सप्लेनर: क्या है ओपनएआई का नया 'डॉट्स'? कैसे अकेला एआई एजेंट बदल देगा काम करने का पूरा अंदाज, यहां समझें

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Thu, 01 Oct 2026 01:05 PM IST

सार टेक्नोलॉजी OpenAI ने अपने नए ऑटोनॉमस एआई एजेंट Dots को पेश कर डिजिटल वर्कप्लेस की परिभाषा बदल दी है। यह केवल सवाल-जवाब करने वाला साधारण टूल नहीं, बल्कि खुद फैसले लेकर जटिल प्रोजेक्ट्स पूरा करने वाला वर्चुअल साथी है। कोडिंग की गलतियां सुधारने से लेकर शेड्यूल मैनेज करने तक, यह सिस्टम कैसे काम करता है और आपके काम को कैसे आसान बनाएगा, जानिए इस विस्तृत एक्सप्लेनर में।

जानिए क्या है डॉट्स एआई एजेंट। - फोटो : ओपनएआई

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब तक चैटबॉट्स का दबदबा था, जहां इंसान सवाल पूछता था और सिस्टम उसका जवाब लिखकर दे देता था। लेकिन OpenAI ने अपने बहुचर्चित डेवडे इवेंट में Dots नाम के नए एआई एजेंट को पेश करके इस पूरी प्रक्रिया को एक नया मोड़ दे दिया है। नाम के लिहाज से यह शब्द 'बॉट्स' के साथ एक दिलचस्प मेल जैसा लगता है, लेकिन तकनीकी धरातल पर यह साधारण बॉट्स से कोसों आगे है।

क्या है ओपनएआई का डॉट्स?

डॉट्स असल में एक हमेशा एक्टिव रहने वाला 'ऑटोनॉमस एआई एजेंट' है। इसका सीधा मतलब यह है कि इसे किसी काम को पूरा करने के लिए हर मोड़ पर इंसानी दखल या लगातार नए प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के अनुसार, डॉट्स को इस तरह से ट्रेन और डिजाइन किया गया है कि यह किसी संगठन में एक हाई-लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एक बेहद कुशल 'चीफ ऑफ स्टाफ' की तरह अपने स्तर पर फैसले ले सके और जटिल वर्कफ्लो को बिना रुके अंजाम दे सके।

साधारण चैटबॉट और डॉट्स में क्या है बुनियादी फर्क?

अब तक हम जिन वर्चुअल असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करते आए हैं, उनका दायरा सीमित है। वे आपके कहने पर कैलेंडर में तारीख मार्क कर सकते हैं, ईमेल का ड्राफ्ट बना सकते हैं या फिर वेब सर्च करके जानकारी जुटाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन वे पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं।

डॉट्स इस मामले में बिल्कुल अलग धरातल पर खड़ा नजर आता है। ओपनएआई ने इस एजेंट को खुद का क्लाउड-आधारित वर्चुअल कंप्यूटर और वेब ब्राउजर दिया है। इसका मतलब यह है कि डॉट्स केवल टेक्स्ट जनरेट करने वाला मॉडल नहीं है, बल्कि यह कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे खुद एक डिजिटल ऑपरेटर की तरह काम करता है। यह बैकएंड पर जाकर एप्स चला सकता है, टूल्स के बीच स्विच कर सकता है, डेटा जुटा सकता है और मल्टी-स्टेप टास्क्स को बिना थके एक तय क्रम में पूरा कर सकता है। यूजर को सिर्फ अपना अंतिम लक्ष्य बताना होता है, बाकी की पूरी प्रक्रिया यह खुद पूरी करता है।

रोजमर्रा के कामकाज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे मददगार साबित होगा डॉट्स?

डॉट्स को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है इसका डीप इंटीग्रेशन। यह आपके सिस्टम में मौजूद फाइलों, वर्कस्टाइल और रोजमर्रा के संदर्भ को समय के साथ सीखता रहता है। यह स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, कैलेंडर और विभिन्न कोडिंग एनवायरनमेंट जैसे हजारों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से कनेक्टर्स के जरिए सीधा तालमेल बिठा सकता है।

डेवलपमेंट के मोर्चे पर इसके फायदे बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर किसी कंपनी को अपने पूरे सॉफ्टवेयर को पुरानी लीगेसी एपीआई से नए सिस्टम पर माइग्रेट करना है, तो डॉट्स पूरे कोडबेस में डिपेंडेंसीज की पहचान खुद करता है। इसके बाद यह आवश्यक कोड लिखता है, टेस्टिंग टूल्स चलाकर जांच करता है और सब कुछ सही पाए जाने पर सीनियर टीम के रिव्यू के लिए एक रेडी पुल रिक्वेस्ट भी सबमिट कर देता है।

सिर्फ कोडिंग ही नहीं, यह टेस्टिंग के बाद यूजर्स से मिले फीडबैक का विश्लेषण भी कर सकता है और ओपनएआई के कोडिंग टूल 'कोडेक्स' की मदद से अंतिम समय में जरूरी डिजाइन या फंक्शनल बदलाव सीधे ऐप के भीतर लागू कर देता है। प्रशासनिक स्तर पर यह आपकी प्राथमिकताओं को समझते हुए खुद मीटिंग्स आगे-पीछे कर सकता है और बाहरी वेंडर्स के साथ जटिल बातचीत को प्रोफेशनली हैंडल कर सकता है। यूजर इस एजेंट से सिर्फ मैसेज पर ही नहीं, बल्कि वॉयस और फोन कॉल के माध्यम से भी चौबीसों घंटे सीधे संपर्क साध सकते हैं।

अकेले काम करने वाले इस एजेंट के अलावा, कंपनी ने टीमों के साथ मिलकर काम करने के लिए स्पेसेज (Spaces) नाम का एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म भी पेश किया है। स्पेसेज एक ऐसा शेयर्ड वर्कस्पेस है जहां किसी प्रोजेक्ट की पूरी टीम और उनके निजी Dots एजेंट एक साथ मौजूद रह सकते हैं। यहां सभी लोग मिलकर रिसर्च डॉक्युमेंट्स तैयार कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन पर काम कर सकते हैं और इंटरएक्टिव चार्ट्स या लाइव प्रोटोटाइप्स को रियल-टाइम में टेस्ट कर सकते हैं।

क्या डॉट्स को इस्तेमाल करने के लिए अलग से पैसे चुकाने होंगे?

लागत और उपलब्धता के मामले में ओपनएआई ने अपने यूजर्स को बड़ा फायदा दिया है। डॉट्स का इस्तेमाल करने के लिए किसी अलग भारी-भरकम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने इसे सीधे अपने मौजूदा पेड टियर के साथ जोड़ दिया है। यह सुविधा चैटजीपीटी प्रो, बिजनेस प्रीमियम और एंटरप्राइज यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जा रही है। सबसे बड़ी राहत यह है कि डॉट्स के साथ यूजर जितनी भी बातचीत या टास्क एग्जीक्यूट करेंगे, वह उनके स्टैंडर्ड चैटजीपीटी यूसेज लिमिट या मैसेज कोटा में नहीं गिना जाएगा। यानी पेड यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय दबाव के इस नेक्स्ट-जेनरेशन ऑटोनॉमस एजेंट की ताकत का खुलकर इस्तेमाल कर सकेंगे।