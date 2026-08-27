आईफोन 18 प्रो की लॉन्च डेट का एलान: इस बार एपल के इवेंट में मिलेगा बड़ा सरप्राइज; भारत में ऐसे देखें लाइव

Apple ने iPhone 18 Pro सीरीज के लॉन्च की तारीख पर मुहर लगा दी है। सितंबर में होने वाला यह इवेंट कंपनी के लिए कई मायनों में खास होगा। नए iPhone के साथ पहली बार Apple का फोल्डेबल फोन भी दुनिया के सामने आ सकता है।

Apple के नए iPhone का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी ने iPhone 18 Pro सीरीज को पेश करने की तारीख की आधिकारिक एलान कर दिया है। इस बार का लॉन्च इवेंट सिर्फ नए iPhone मॉडल्स तक सीमित नहीं रहने वाला है। कंपनी अपने पहले फोल्डेबल iPhone की झलक भी दिखा सकती है।

इस दिन होगा एपल का बड़ा इवेंट

एपल का खास लॉन्च इवेंट बुधवार, 9 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम अमेरिका के कैलिफोर्निया में सुबह 10 बजे पीटी पर शुरू होगा। भारत में आप इस खास लॉन्च इवेंट को रात करीब 10:30 बजे से देख पाएंगे। कंपनी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब और अपनी आधिकारिक इवेंट वेबसाइट के जरिए करेगी।

इस बार एपल ने इवेंट के लिए “सप्राइज एंड शाइन” टैगलाइन का इस्तेमाल किया है। कंपनी की ओर से जारी टीजर में Apple का लोगो रोशनी के बीच चमकता हुआ नजर आता है। ऐसे संकेतों को देखते हुए माना जा रहा है कि Apple इस इवेंट में कोई बड़ा सरप्राइज पेश कर सकता है।

iPhone 18 Pro सीरीज पर रहेंगी निगाहें

इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इस बार अपने सामान्य iPhone मॉडल को प्रो सीरीज से अलग समय पर लॉन्च कर सकता है। नियमित iPhone 18 को 2027 की शुरुआत में पेश किए जाने की संभावना है।

नए Pro मॉडल्स के डिजाइन और रंगों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चर्चा में चल रहे चेरी रेड रंग को लेकर भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं।

फोल्डेबल iPhone की भी हो सकती है एंट्री

Apple के सितंबर इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण उसका पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है। कंपनी लंबे समय से फोल्डेबल फोन पर काम करने की खबरों के कारण चर्चा में है। अब माना जा रहा है कि Apple अपने फोल्डेबल मॉडल को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने ला सकता है।

इसके अलावा Apple Watch Series 12 भी इवेंट में दिखाई दे सकती है। कंपनी AirPods 5 और AirPods 5 Pro को भी अपडेट कर सकती है। हालांकि, कैमरा-केंद्रित नए AirPods मॉडल के सितंबर इवेंट में आने की संभावना कम बताई जा रही है।

नए नेतृत्व में Apple का पहला बड़ा iPhone इवेंट