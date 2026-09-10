एपल इवेंट की 10 बड़ी बातें: आईफोन 18 प्रो और एआई से लेकर फोल्डेबल आईफोन तक, एक जगह जानें सभी बड़े एलान

एपल के सालाना लॉन्च इवेंट में कंपनी ने iPhone 18 Pro सीरीज के साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo पेश किया। इसके अलावा नई Apple Watch, AirPods 5 और Siri से जुड़े अहम अपडेट भी सामने आए। जानें इवेंट में हुए सभी बड़े एलान और नए फीचर्स की पूरी जानकारी।

एपल के सालाना इवेंट में कंपनी अपने पहले फोल्डेबल आईफोन के अलावा नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च की है। साथ ही, एपल ने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन 'डुओ' को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही Apple Watch, नई सीरी और AirPods 5 को भी पेश किया गया है। इस साल एपल इवेंट में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं।

एपल इवेंट में कंपनी ने स्टैडर्ड iPhone 18 मॉडल लॉन्च नहीं किया है। iPhone 18 प्रो सीरीज को कंपनी ने 1,64,900 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया है। आइए इस लॉन्च इवेंट के बारे में 10 बड़ी बातों को जानते हैं।

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1. एपल का पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च

एपल की डेवलपमेंट टीम इस फोन पर पिछले 10 साल से काम कर रही थी। आखिरकार एपल ने फोल्डेबल फोन को 'आईफोन डुओ' नाम से लॉन्च किया। इसके साथ ही एपल इस सेगमेंट में सैमसंग और हुआवै जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ मुकाबले में उतर गई है। यह बुक-स्टाइल डिजाइन और प्रीमियम टाइटेनियम हिंज के साथ उतारा गया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये रखी है।

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2. iPhone 18 Pro सीरीज नए रंगों में हुए लॉन्च

iPhone 18 Pro सीरीज के साथ आरेंज रंग देखने को नहीं मिलेगा। पिछले साल इस रंग के वजह से कंपनी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कंपनी ने फोन को नए रंगों के साथ लॉन्च किया है जिसमें बरगंडी, स्काई ब्लू, सिल्वर और डीप ब्लैक शामिल है। आईफोन 18 प्रो के 256 जीबी स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 1,64,900 रुपये रखी गई है। वहीं, 256 जीबी स्टोरेज के साथ आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है। दोनों मॉडल की प्री बुकिंग 12 सितंबर से शुरू होगी, जबकि बिक्री 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी।

3. कैमरा में नई अपर्चर तकनीक

आमतौर पर फोन में कैमरा अपर्चर फिक्स्ड होता है। कंपनी ने एपल आईफोन 18 प्रो के साथ पहली बार वेरिएबल अपर्चर कैमरा तकनीक पेश किया है। यह तकनीक रौशनी के हिसाब से अपर्चर की ओपनिंग को अपने आप एडजस्ट करती है। इससे फोटो और वीडियो क्वालिटी आईफोन 17 प्रो से भी बेहतर मिलेगी। इससे यूजर्स रोशनी और बैकग्राउंड ब्लर को मैन्युअली कंट्रोल कर सकेंगे।

4. लॉन्च नहीं हुआ स्टैंडर्ट आईफोन 18

एपल ने इस इवेंट में आईफोन 18 के बेस मॉडल को लॉन्च नहीं किया है। बताया जा रहा है कि यह एपल की नई रणनीति के तहत कंपनी प्रीमियम मॉडलों से कमाई पर फोकस बढ़ा रही है। इससे चिप संकट के मौजूदा दौर में कंपनी को मुनाफा बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी स्टैंडर्ड मॉडलों को अगले साल के शुरुआती महीनों में लॉन्च कर सकती है।

5. दमदार चिपसेट

नए आईफोन 18 प्रो मॉडल्स में बिल्कुल नई A20 प्रो चिप दी गई है। यह दुनिया की सबसे एडवांस 2-नैनोमीटर (2nm) प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा तेज और पावर-एफिशिएंट बनाती है।

6. अपडेट हुई सिरी एआई

आईफोन 18 प्रो सीरीज में आने वाली नई सिरी असिस्टेट अब और भी स्मार्ट हो गई है। एपल इंटेलिजेंस की मदद से सिरी यूजर के व्यक्तिगत संदर्भ को समझ सकेगी और जरूरत के समय सही जानकारी उपलब्ध करा सकेगी।

सिरी अब आपके Messages, Emails, Photos और दूसरी एप्स में मौजूद जानकारी को समझकर आपके काम आसान कर सकेगी। यानी अगर आपको किसी पुराने मैसेज, फोटो या जानकारी को ढूंढना है तो सिरी ज्यादा बेहतर तरीके से मदद कर पाएगी। एपल ने एआई को सिर्फ Siri तक सीमित नहीं रखा है। सफारी ब्राउजर में नया Notify Me फीचर दिया गया है, जो किसी वेबसाइट में बदलाव होने पर यूजर को जानकारी देगा।

7. मल्टीटास्किंग के लिए 12GB रैम

एप्पल इंटेलिजेंस (Apple Intelligence) के भारी-भरकम एआई (AI) फीचर्स को बिना रुके चलाने के लिए कंपनी ने प्रो मॉडल्स में रैम को 8GB से बढ़ाकर 12GB कर दिया है।

8. एपल का अपना C2 मॉडम

क्वालकॉम पर अपनी निर्भरता खत्म करते हुए, एपल ने इस बार अपना खुद का इन-हाउस C2 मॉडम (C2 Modem) पेश किया है। इससे 5G कनेक्टिविटी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा।

9. छोटा डायनामिक आइलैंड

स्क्रीन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एपल ने फेस आईडी (Face ID) के कुछ सेंसर्स को डिस्प्ले के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिससे नया डायनामिक आइलैंड अब साइज में काफी छोटा और साफ नजर आता है।

10. नया 'डार्क चेरी' कलर

डिजाइन और लुक्स के मामले में ग्राहकों को लुभाने के लिए आईफोन 18 प्रो सीरीज को एक बिल्कुल नए और बेहद आकर्षक डार्क चेरी (Dark Cherry) कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।