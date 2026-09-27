ऑनर एक्स9ई प्रो: 11,000mAh बैटरी और 108MP कैमरे वाला बीस्ट फोन लॉन्च, 10 मीटर पानी में भी नहीं होगा खराब

स्मार्टफोन मेकर ऑनर ने 11,000mAh की बड़ी बैटरी वाला Honor X9e Pro लॉन्च कर दिया है। करीब 10 मीटर गहरे पानी में भी सुरक्षित रहने वाले इस सुपर-ड्यूरेबल फोन के शानदार फीचर्स और कीमत की पूरी डिटेल जानिए।

स्मार्टफोन की दुनिया में आए दिन नए इनोवेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार टेक ब्रांड ऑनर ने मजबूती और बैटरी बैकअप के सारे पैमाने बदल दिए हैं। कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में अपना सुपर-ड्यूरेबल फ्लैगशिप डिवाइस Honor X9e Pro आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस नए हैंडसेट की सबसे बड़ी यूएसपी इसका मॉन्स्टर बैटरी पैक और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है, जो इसे रफ-एंड-टफ इस्तेमाल के लिए एक मुकम्मल गैजेट बनाती है। फिलहाल इसे मलेशियाई बाजार में उतारा गया है, जहां इसके लिए प्री-ऑर्डर्स भी शुरू हो चुके हैं।

वेरिएंट्स, कीमत और आकर्षक शेड्स

मलेशिया में Honor X9e Pro के बेस वेरिएंट यानी 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज की कीमत MYR 1,899 (करीब 44 हजार रुपये) तय की गई है। वहीं, इसके टॉप 8GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल को MYR 2,399 (लगभग 56,500 रुपये) में लिस्ट किया गया है। स्टाइल और प्रीमियम फिनिश के शौकीनों के लिए यह हैंडसेट चार बेहतरीन कलर्स- रॉयल पर्पल, मिडनाइट ब्लैक, डॉन गोल्ड और रेडिश ब्राउन में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कंपनी प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को कई शानदार कॉम्प्लिमेंट्री गिफ्ट्स भी ऑफर कर रही है।

शानदार 1.5K AMOLED डिस्प्ले और विक्टस 2 का सुरक्षा कवच

मल्टीमीडिया और गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए फोन में 6.8 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले मिलता है। यह स्क्रीन 2788x1280 पिक्सल के 1.5K रिजॉल्यूशन और 120Hz के सुपर-स्मूद रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। रंगों की सजीवता के लिए इसमें 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट का कवरेज दिया गया है। अचानक हाथ से फिसलने या स्क्रीन पर खरोंच के जोखिम को खत्म करने के लिए डिस्प्ले पर कॉर्निंग के सबसे एडवांस गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की लेयरिंग दी गई है।

10 मीटर गहरे पानी में काम करने की ताकत

यह फोन सामान्य नाजुक स्मार्टफोन्स से बिल्कुल अलग है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस 3 मीटर की ऊंचाई से सख्त सतह पर गिरने के बावजूद पूरी तरह सुरक्षित रहता है। डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन के लिए इसे IP66, IP68, IP69 और एक्सट्रीम लेवल की IP69K रेटिंग्स दी गई हैं। ऑनर का कहना है कि यह हैंडसेट 10 मीटर गहरे पानी के दबाव में भी सामान्य रूप से काम करता रह सकता है, जिससे आउटडोर एडवेंचर के दौरान फोन खराब होने की फिक्र पूरी तरह खत्म हो जाती है।

प्रोसेसर, रैम और कैमरा

स्मूद परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट लगाया गया है। फोन में वर्चुअल रैम एक्सपेंशन की सुविधा है, जिससे इसकी इंटरनल मेमोरी का उपयोग करके रैम को 24GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के मोर्चे पर इसके रियर में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मौजूद है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ क्रिस्टल-क्लियर शॉट्स लेता है। इसके साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और फ्रंट में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का शानदार कैमरा दिया गया है।

11,000mAh की बड़ी बैटरी और 6 साल तक की लाइफ

इस हैंडसेट का सबसे धमाकेदार पहलू इसकी 11,000mAh क्षमता वाली जम्बो बैटरी है। इस विशाल पावर बैंक जैसी बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए 80W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा 27W रिवर्स चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर अपने दूसरे गैजेट्स को इससे चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 6 साल तक अपनी बेहतर हेल्थ बरकरार रखने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 5G, Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ 6.0, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे सभी जरूरी मॉडर्न विकल्प मिल जाते हैं। भारतीय बाजार में इसके आने को लेकर अभी आधिकारिक एलान होना बाकी है।