डाटा चुराया तो खैर नहीं: निजी डाटा सुरक्षा बिल को मोदी सरकार की हरी झंडी

केंद्रीय की बैठक में कई सारे फैसले लिए गए हैं जिनमें आम आदमी से जुड़ा भी एक बिल है। केंद्रीय बैठक में डाटा सुरक्षा बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के मुताबिक डाटा लीक होने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

#Cabinet approves Personal Data Protection Bill, 2019; Bill to be introduced in current session of #Parliament.#CabinetDecisions। #DataProtectionBill pic.twitter.com/aAhu3AvtpC