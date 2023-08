{"_id":"64e60fd6a5065b644d039278","slug":"chandrayaan-3-success-creates-monumental-buzz-online-see-politicians-viral-reactions-2023-08-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandrayaan 3: चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर PM मोदी ने कहा- देश के लिए गर्व का पल, जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

विस्तार Follow Us

चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। Chandrayaan 3 की सफल लैंडिंग पर दुनियाभर से भारत को बधाई मिल रही है। मिशन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसे देश के लिए गर्व का पल बताया है। पीएम मोदी ने लिखा, "चंद्रयान-3 की विजय 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और क्षमताओं को दर्शाती है। नये क्षितिज और उससे आगे तक! देश के लिए गर्व का क्षण है।"

Chandrayaan-3's triumph mirrors the aspirations and capabilities of 140 crore Indians.



To new horizons and beyond!



Proud moment for 🇮🇳. https://t.co/4oi6w7TCGG — Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023

Congratulations to Team ISRO for today's pioneering feat.#Chandrayaan3’s soft landing on the uncharted lunar South Pole is the result of decades of tremendous ingenuity and hard work by our scientific community.



Since 1962, India’s space program has continued to scale new… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 23, 2023

विज्ञापन

Over the Moon 🇮🇳



A glorious day for every Indian as @isro scripts history!

India becomes the first country that can probe the Moon's south pole.



Congratulations ISRO. Every Indian is proud of this remarkable achievement & we are grateful for your service 🙏 pic.twitter.com/jG1xCQF3Cz — Smriti Z Irani (@smritiirani) August 23, 2023

ज़िला अमेठी , ब्लॉक भादर - लक्ष्य चंदा मामा 🇮🇳 minds of the young ignited by @isro pic.twitter.com/cDbwCqB6jC — Smriti Z Irani (@smritiirani) August 23, 2023

India becomes the first nation to touch the south pole of the moon with the success of the #Chandrayaan3 Mission.



The new space odyssey flies India's celestial ambitions to newer heights, setting it apart as the world's launchpad for space projects.



Unlocking a gateway to space… — Amit Shah (@AmitShah) August 23, 2023

ज़िला अमेठी , ब्लॉक भादर - लक्ष्य चंदा मामा 🇮🇳 minds of the young ignited by @isro pic.twitter.com/cDbwCqB6jC — Smriti Z Irani (@smritiirani) August 23, 2023

प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा असा हा आजचा क्षण आहे...



बुद्धिवंतांचा देश अशी ओळख असलेल्या आपल्या भारताने आज हे देदिप्यमान, ऐतिहासिक यश मिळवलं आहे…



‘चंद्रयान ३’ मोहिमेमधील विक्रम लॅन्डर चंद्रावर उतरले आणि या मोहिमेतील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा आज पार पडला…



या यशाने सर्व… pic.twitter.com/lMQ41GvVAT — Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) August 23, 2023

अद्भुत पल!



एक लाख जनसमूह के साथ ऐतिहासिक #Chandrayaan3 की लैंडिंग का कार्यक्रम लाइव देखा और हर हृदय गर्व से भर गया।



तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बस एक ही नारा गूंज उठा...



भारत माता की जय 🇮🇳 pic.twitter.com/nTzB3Y2ZZ1 — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 23, 2023

जय 'इसरो' का अनुसंधान

जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान !



पहली बार किसी अंतरिक्ष यान के चांद के दुरूह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के पल-पल के रोमांच व खुशी को जयपुर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों व शिक्षकों के साथ बहुत करीब से महसूस किया।



आज सम्पूर्ण राष्ट्र इतिहास के इस पल का साक्षी बनकर… pic.twitter.com/YyL601F0dt — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 23, 2023

नभ स्पृशं दीप्तम् !



आखिरकार इसरो के प्रबुद्ध वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत से वह ऐतिहासिक पल आ गया जिसके लिए पूरा देश प्रार्थना व इंतजार कर रहा था।



चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए टीम के सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई।



विश्व स्तर पर देश को मिली यह अभूतपूर्व सफलता वैज्ञानिकों… pic.twitter.com/OJ13VT6x1T — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 23, 2023

अंतरिक्ष अनुसंधान में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर 'नए आत्मनिर्भर भारत' के सामर्थ्य और हौसले की नई उड़ान 'चंद्रयान-3' की स्वर्णिम सफलता पर हमें गर्व है।



आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में अर्जित इस उपलब्धि हेतु @isro की टीम का हार्दिक अभिनंदन!



सभी को बधाई!



जय हिंद!🇮🇳 pic.twitter.com/sfe2iY8ahR — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 23, 2023

"India is on the moon!" says @ISRO head S. Somanath. And all Indians are over the moon!#Chandrayaan3Landing https://t.co/s912yYkbTO — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 23, 2023

1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय की।



पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है।



सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है । सभी वैज्ञानिकों व देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं।



जय… — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 23, 2023

#Chandrayaan3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है।



140 करोड़ भारतीयों ने अपने छह दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी।



हम अपने वैज्ञानिकों, space engineers, researchers और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की… pic.twitter.com/I5xBNCefdi — Mallikarjun Kharge (@kharge) August 23, 2023

Hail Chandrayaan-3!

Hail its stupendous success!!

Hail @isro!!

Hail our nation's magnificent achievement in sending an exploration mission successfully to the Moon!!



Our scientists have testified the country's scientific and technological progress. India is now in the super… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 23, 2023

चंद्रयान-3 की सफलता पर अन्य राजनेता भी बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पोस्ट कर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा," आज की अग्रणी उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर #चंद्रयान3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिकों की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। 1962 के बाद से, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और युवा सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है।"केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा," चाँद के ऊपर भारत। प्रत्येक भारतीय के लिए एक गौरवशाली दिन। इसरो ने इतिहास रच दिया है। भारत पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जांच कर सकता है। इसरो को बधाई! प्रत्येक भारतीय को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर गर्व है और हम आपकी सेवा के लिए आभारी हैं।"

नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने ट्वीट कर भारत को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, "चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई और भारत को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट-लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने पर बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है।"