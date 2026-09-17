न धूल घुसने का टेंशन, न पानी से होगा खराब: 20,000 रुपये के बजट में ये 6 वाटरप्रूफ फोन हैं खास

धूल और पानी घुसने से अक्सर फोन खराब होते रहते हैं। ऐसे में आज से समय में वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन को नजरअंदाज करना कोई स्मार्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आपका बजट 20,000 रुपये भी है तो आपको मोटोरोला, सैमसंग और पोको समेत कई ब्रांड्स के वाटरप्रूफ स्मार्टफोन मिल जाएंगे।

कई लोगों के फोन पानी और धूल से अक्सर खराब होते रहते हैं। बारिश के मौसम में यदि स्मार्टफोन के अंदर पानी घुस गया तो उसके खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में फोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर देखना काफी नहीं है, बल्कि उसकी आईपी रेटिंग को चेक करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छी बात यह है कि अब 20 हजार रुपये के आसपास के बजट में भी IP68 और IP69 रेटिंग वाले कई फोन मिल जाते हैं, जो पानी और धूल से सुरक्षित रहते हैं। आइए आपको ऐसे की कुछ वाटरप्रूफ फोन्स के बारे में बताते है...

मोटो जी96 5जी

करीब 19 हजार रुपये से शुरू होने वाला मोटो जी96 5जी इस बजट में मजबूत विकल्प है। फोन में 6.67 इंच का कर्व्ड पी-ओएलईडी डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस देता है।

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इसमें स्नैपड्रैगन 7एस जेन 2 प्रोसेसर, 8जीबी रैम, 128जीबी और 256जीबी स्टोरेज विकल्प मिलते हैं। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल मुख्य और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ 5500mAh बैटरी और 33वॉट फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। फोन को आईपी68 रेटिंग मिली है।

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सैमसंग गैलेक्सी ए33 और ए34 5जी

सैमसंग के गैलेक्सी ए33 5जी और गैलेक्सी ए34 5जी भी पानी और धूल से सुरक्षा चाहने वालों के लिए विकल्प हैं। दोनों फोन में आईपी67 रेटिंग दी गई है।

गैलेक्सी ए34 5जी की कीमत करीब 20 हजार रुपये से शुरू बताई गई है। फोन में बेहतर कैमरा और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट जैसी खूबियां मिलती हैं। वहीं, गैलेक्सी ए33 5जी की कीमत अलग-अलग वेरिएंट और स्टॉक के हिसाब से बदल सकती है।

पोको सी85 5जी

कम बजट में बड़ा डिस्प्ले और पानी से सुरक्षा चाहिए तो पोको सी85 5जी देखा जा सकता है। इसका शुरुआती वेरिएंट करीब 17 हजार रुपये में मिलता है। फोन में 6.9 इंच का 120Hz एचडी+ डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। इसकी आईपी रेटिंग इसे रोजमर्रा के धूल और पानी से बचाव में अतिरिक्त सुरक्षा देती है।

ओप्पो ए6सी

ओप्पो ए6सी की कीमत करीब 16,999 रुपये से शुरू होती है। इसमें आईपी64 रेटिंग के साथ 6.75 इंच का 120Hz डिस्प्ले मिलता है। फोन में स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर और 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। सामान्य बारिश, धूल और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह विकल्प उपयोगी हो सकता है।

सैमसंग गैलेक्सी ए06 5जी

करीब 17,499 रुपये की कीमत वाला सैमसंग गैलेक्सी ए06 5जी बेसिक वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसमें आईपी54 रेटिंग है। इसका मतलब यह फोन पानी के हल्के छींटों से बचाव दे सकता है, लेकिन इसे पानी में डुबाना सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए।

रेडमी ए7 प्रो 5जी

सबसे कम कीमत वाले विकल्पों में रेडमी ए7 प्रो 5जी शामिल है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 14,499 रुपये बताई गई है। फोन में 6.9 इंच का 120Hz डिस्प्ले और आईपी52 रेटिंग मिलती है।

कौन सा फोन चुनें?

अगर आपकी पहली प्राथमिकता पानी से ज्यादा सुरक्षा है, तो आईपी68 और आईपी67 रेटिंग वाले मॉडल ज्यादा मजबूत विकल्प दिखाई देते हैं। वहीं, सिर्फ बारिश या पानी के छींटों से बचाव चाहिए तो आईपी64, आईपी54 और आईपी52 रेटिंग वाले फोन भी काम आ सकते हैं।

ध्यान रखें, आईपी रेटिंग का मतलब यह नहीं है कि फोन हर स्थिति में पूरी तरह वाटरप्रूफ है। पानी में डुबोने, खारे पानी या तेज दबाव वाले पानी से फोन को नुकसान हो सकता है।